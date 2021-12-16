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Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 16 грудня

Марина Григоренко
16 грудня, 10:45
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 16 грудня.

  • Цифра дня – 15
  • Колір дня – синій
  • Число удачі – 6

У головних плюсах дня – працьовитість та логічне мислення. При цьому мінуси дня несуть егоїзм та азартні ігри. В основі дня – творчість та розвиток. У питаннях краси та фітнесу – догляд за нігтями.

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Щодо здоров'я – судини та печінка. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, перехід на новий рівень розвитку та внесення коректив у роботі. Також покупки техніки та меблів.

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