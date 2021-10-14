Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 14 жовтня

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скріншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 14 жовтня.
- Цифра дня – 11,
- Колір дня – помаранчевий,
- Число удачі – 2.
У головних плюси дня – сміливість, сила духу, при цьому мінуси дня несуть диктат і плагіат. В основі дня – неспішність і раціоналізм.
У питаннях краси і фітнесу – йога і медитації, у стосовно здоров'я уразливі печінку і очі. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій – нестандартні рішення і раціоналізм.
Також сьогодні Місяць знаходиться в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. Це Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні. Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 11-17 жовтня.
Але вже завтра настане день енергії і активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане. Тому не забувайте дбати про своє здоров'я і користуватися моментом.
Нагадаємо, що раніше ми писали поради від доктора Комаровського, як правильно вимірювати тиск.