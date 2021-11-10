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Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 10 листопада

Марина Григоренко
10 листопада, 07:00
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Счастливое число 10 ноября / Фото: Скріншот з YouTube

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 10 листопада.

  • Цифра дня – 8
  • Колір дня – зелений
  • Число успіху – 8

У головних плюсах дня – уважність та посидючість. Водночас мінуси дня несуть жадібність та апатію. В основі дня – сила слова та спокій. У питаннях краси та фітнесу – дихальні вправи та піші прогулянки.

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Щодо здоров'я – горло, бронхи та печінка. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, усі переговори та підписання краще тимчасово зупинити.

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