Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 грудня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової / Фото: Скріншот з YouTube
Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 1 грудня.
- Цифра дня – 9
- Колір дня – білий
- Число успіху – 9
У головних плюсах дня – знання, логіка та кар'єрне зростання. При цьому мінуси дня несуть гіперперфекціонізм та зайву категоричність. В основі дня – усвідомлення мети. У питаннях краси та фітнесу – догляд за волоссям.
Щодо здоров'я уникайте протягів та переохолодження. Бережіть нирки та сечостатеву систему. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, не зациклюйтесь на дрібницях, постарайтеся побачити картинку загалом. І по можливості приділіть увагу благодійності.
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