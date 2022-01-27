Ранкова порція гумору: смішні меми, що нагадають курйозні ситуації з життя

Смішна добірка мемів для гарного настрою / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще трохи залишилося протриматися до вихідних, а щоб було легше це робити, треба зарядитись позитивними емоціями. Вчора ми ділилися з вами смішними відео тварин, а сьогодні пропонуємо посміятися з життєвих приколів з мемів.

Люди, які створюють меми, точно знають, що таке курйоз і самі неодноразово потрапляли в несподівані життєві ситуації. Згідно з дослідженнями вчених, самоіронія допомагає швидше та менш болісно проживати стресові ситуації. Тому потрібно вчитися бачити кумедне у простих речах.

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Смішні меми для бадьорого настрою / Фото: Инстаграм

Ділимося з вами добіркою веселих мемів, які гарантовано піднімуть ваш дух і змусять бачити світ у світлих тонах. Нехай у житті буде більше позитивних моментів, які насправді відбуваються з нами щодня, варто лише навчитися їх бачити.

Смішні меми для бадьорого настрою / Фото: Инстаграм

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Смішні меми для бадьорого настрою / Фото: Инстаграм

Смішні меми для бадьорого настрою / Фото: Инстаграм

Більше курйозних мемів дивіться у галереї.

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Смішні меми для бадьорого настрою / Фото: Инстаграм

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