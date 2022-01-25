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Чоловік косплеїть образи Кері Бредшоу – і це дуже смішно: дивіться курйозні фото

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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25 січня, 09:00
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У Керрі Дрегшоу є одна проста місія: створити маленький куточок в Інтернеті, який буде наповнений лише позитивом та любов'ю
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: Колаж: Сьогодні

Продовжуємо дарувати вам уранці позитив. Вчора ділилися милими відео котиків для заряду позитиву на весь день, а сьогодні розповімо про незвичайного бізнесмена. Ден Клей – партнер зі стратегії та інновацій консалтингової компанії Lippincott з Нью-Йорка. Але, крім серйозної роботи, чоловік також має ще одне креативне хобі — перевтілюватися в головну героїню культового серіалу "Секс у великому місті".

Те, що якось почалося як простий костюм на Хелловін, перетворилося на вірусну казку. У своєму Instagram Клей відтворює класичні образи "Сексу у великому місті" та супроводжує їх оригінальними монологами у стилі "не можу не дивуватися". Свою сторінку чоловік підписав Керрі Дрегшоу.

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Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/

Про нього писали Cosmopolitan, L.A. Times, Us Weekly, New York Post, BuzzFeed, Man Repeller, Huffington Post, Out, Refinery29, InStyle та багато інших.

Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/

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Керрі Дрегшоу має одну просту місію: створити маленький куточок в Інтернеті, який буде наповнений лише позитивом і любов'ю.

Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/

Тому дивіться та наповнюйтесь позитивом і ви.

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Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/

Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/

Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/

Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/

Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/

Ще більше фото Керрі Дрегшоу дивіться у галереї.

Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі | Фото: instagram.com/dan_clay/
Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: instagram.com/dan_clay/
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Також читайте: "Руки геть від моєї вагіни": Гвінет Пелтроу випустила свічку за 2 тис. грн

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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