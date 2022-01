Чоловік косплеїть образи Кері Бредшоу – і це дуже смішно: дивіться курйозні фото

У Керрі Дрегшоу є одна проста місія: створити маленький куточок в Інтернеті, який буде наповнений лише позитивом та любов'ю

Чоловік створив обліковий запис Керрі Драгшоу і публікує там смішні колажі / Фото: Колаж: Сьогодні

Продовжуємо дарувати вам уранці позитив. Вчора ділилися милими відео котиків для заряду позитиву на весь день, а сьогодні розповімо про незвичайного бізнесмена. Ден Клей – партнер зі стратегії та інновацій консалтингової компанії Lippincott з Нью-Йорка. Але, крім серйозної роботи, чоловік також має ще одне креативне хобі — перевтілюватися в головну героїню культового серіалу "Секс у великому місті".

Те, що якось почалося як простий костюм на Хелловін, перетворилося на вірусну казку. У своєму Instagram Клей відтворює класичні образи "Сексу у великому місті" та супроводжує їх оригінальними монологами у стилі "не можу не дивуватися". Свою сторінку чоловік підписав Керрі Дрегшоу.

Про нього писали Cosmopolitan, L.A. Times, Us Weekly, New York Post, BuzzFeed, Man Repeller, Huffington Post, Out, Refinery29, InStyle та багато інших.

Керрі Дрегшоу має одну просту місію: створити маленький куточок в Інтернеті, який буде наповнений лише позитивом і любов'ю.

Тому дивіться та наповнюйтесь позитивом і ви.

Ще більше фото Керрі Дрегшоу дивіться у галереї.

