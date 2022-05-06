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Редис, огірки чи молода капуста – які овочі травня найкорисніші

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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6 травня, 18:00
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Сезонні овочі у травні допоможуть наситити нас вітамінами та мікроелементами, підтримають здоров'я в цілому. Які ТОП-5 травневих овочів варто включити до раціону – у статті
Найкорисніші травневі сезонні овочі - молода капуста, шпинат, редис, огірок та кабачок
Найкорисніші травневі сезонні овочі - молода капуста, шпинат, редис, огірок та кабачок / Фото: unsplash.com, freepik.com

Травневі сезонні ґрунтові овочі починають з'являтися на прилавках, вони корисні, а убезпечити їх від нітратів досить просто. Чому важливо їсти сезонні овочі та які з них найкорисніші – розповіла лікар тибетської медицини, консультант зі здорового харчування. Олена Бєляєва.

Олена Бєляєва
Олена Бєляєва / Фото: пресслужба

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Серед сезонних ранніх овочів – у топі кабачки, редис, молода капуста, огірки та шпинат – джерело вітаміну С та інших елементів, а огірок – лідер серед овочів за вмістом клітковини! Розберемо кожен із цих плодів.

Молода капуста – це просто джерело вітаміну С серед інших сезонних овочів. Молода капуста також хороша тим, що допоможе справлятися з окислювальним стресом, оскільки в цьому овочі багато пектинів.

А ще молода капуста містить мало калорій, тож є дієтичним продуктом. Листя капусти багаті на клітковину, що добре допомагає очистити організм від шлаків і токсинів. Але при проблемах із травленням не варто налягати на сиру капусту: може статися метеоризм та здуття кишківнику.

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Не варто їсти редис при гастриті, виразковій хворобі та інших проблемах з органами травлення.
Не варто їсти редис при гастриті, виразковій хворобі та інших проблемах з органами травлення. / Фото: Depositphotos

Наступний суперовоч – редис, в ньому є вітаміни С, РР, група В, залізо, калій та кальцій, а також необхідні для схуднення та підтримки здорової ваги білок, клітковина та ефірні олії. Не варто їсти редис при гастриті, виразковій хворобі та інших проблемах з органами травлення.

Якщо ж у вас проблеми із ШКТ (шлунково-кишковим трактом), то кабачок – чудовий овоч в такому випадку. Він не викликає здуття кишечника, тому кабачок – один із найкращих дієтичних продуктів. У кабачках містяться необхідні нашому мозку, серцю, печінці та м'язам вітаміни та мікроелементи.

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Кабачок не викликає здуття кишечника, тому він – один із найкращих дієтичних продуктів.
Кабачок не викликає здуття кишечника, тому він – один із найкращих дієтичних продуктів. / Фото: unsplash.com

А ще овоч допоможе покращити не тільки травлення, а й стан шкіри та колір обличчя. Кабачки можна злегка притопити на сковороді, запекти, зварити або приготувати на пару.

І як же без свіжих огірків ? Цей плід на 95% складається з води, тому за допомогою страв з огірків можна не тільки вгамувати спрагу, але вивести токсини і промити нирки. Огірки добре чистять кишківник, покращують його моторику.

Також огірок запобігає утворенню бляшок холестерину на стінках судин, тому рекомендований як профілактичний засіб атеросклерозу та інших хвороб серця і судин. Однак при нефриті, сечокам'яній хворобі та інших ниркових недугах огірки протипоказані .

Шпинат дуже корисний листовий овоч, але через щавлеву кислоту його не можна їсти при сечокам'яній хворобі.
Шпинат дуже корисний листовий овоч, але через щавлеву кислоту його не можна їсти при сечокам'яній хворобі. / Фото: unsplash.com

І закриває наш "хіт-парад" сезонних овочів – шпинат. Цей овоч вважають королем листових овочів . Листя шпинату відмінно підтримають серце і судини, захистять організм від окислювального стресу, наситять вітамінами групи В, фолатами, вітаміном К, селеном, омега-3 жирними кислотами, йодом і не тільки.

Проте через щавлеву кислоту шпинат не можна при сечокам'яній хворобі. Також у деяких шпинат спричиняє алергію. Найпростіший спосіб приготування цих овочів – нарізати в салат, заправляючи оливковою, лляною або олією холодного віджиму. А ще можна додати спеції, насіння кунжуту або льону, так найбільш корисно та смачно.

Нагадаємо, що раніше ми писали які ТОП-5 продуктів варто обмежити або прибрати з раціону , щоб не спричинити стрес.

Також дізнайтесь, Чим корисний червоний рис – 4 вагомі приводи почати їсти цей суперфуд.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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