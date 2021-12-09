Утеплюємося: український бренд MARCHI представив нову колекцію пуховиків (фото)

Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

MARCHI представили нову колекцію зимових курток та пуховиків. Нові моделі не тільки зручні та комфортні, але й яскраві та стильні.

Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

Реклама

Лукбук нової колекції – у невластивому для MARCHI стилі: глянсовий і навіть трохи ляльковий, – каже засновниця бренду дизайнер Валерія Марчі. – Тому, що зима – це особливий час, коли багато свят та канікул, усе навколо виблискує, люди прикрашають будинки до Нового року, вбираються самі. Хочеться тепла, затишку, чудес та трохи глянцю. Цей настрій передає нова колекція пуховиків від MARCHI. Вони теплі, пухнасті, яскраві та блискучі.

Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

Колекція створена відповідно до сучасних трендів – об'ємні моделі, металізовані тканини, що підкреслюють пояс талії. Колірна гама виробів – світло-сірий та синій, зелений, червоний, золотий та сріблястий. Пуховики з металізованих тканин мають покриття "антидощ".

Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

Реклама

Усі моделі у новій колекції йдуть з капюшоном, а також представлені у широкій розмірній сітці, включаючи Plus Size – пуховики розмірів XL та XXL.

Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

Наповнювач пуховиків – сертифікований гусячий пух. Уся фурнітура спеціально для бренду виготовлена компанією YKK.

Реклама

Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

Читайте також: