Український художник Володимир Манжос оформив вітрини ЦУМу. Їх можна побачити до листопада (фото, відео)

/ Фото: ЦУМ

Осінній сезон київський ЦУМ відкрив колаборацією з відомим українським художником Володимиром Манжосом. Разом з креативною командою столичного універмагу Манжос оформив сім вітрин на основі своїх ключових робіт. Також він розробив серію ілюстрацій для пакетів універмагу.

Над проектом працювали 3 місяці. У кожній вітрині представлені сюрреалістичні образи, що поєднують в собі містику і науку:

тигр з крилами,

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/ Фото: ЦУМ

мавпа з червоними очима, що світяться,

/ Фото: ЦУМ

музичні інструменти,

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/ Фото: ЦУМ

/ Фото: ЦУМ

ігрові та геометричні фігури.

/ Фото: ЦУМ

Вітрини доповнені об'ємними арт-об'єктами і механізованими елементами в форматі екранів з миготливим оком.

/ Фото: ЦУМ

В якості фону використаний патерн зоряного неба, який об'єднує всі вітрини одній темі.

Я дуже задоволений спільною роботою над вітринами у ЦУМі. Хлопці з креативної команди приємно здивували: їхні ідеї були справді крутими і незвичайними. Вони змогли зрозуміти суть мого мистецтва та гармонійно адаптували його під формат вітрин. Результат перевершив мої очікування,

- коментує Володимир Манжос.

Для вітрин створили музичний супровід, заснований на картинах художника.

/ Фото: ЦУМ

Нагадаємо, роботи українського художника-мураліста Володимира Манжоса, відомого під псевдонімом WaOne Interesni Kazki, можна зустріти як в Україні, так і далеко за її межами – в США, Індії, Франції, Данії, Іспанії, Марокко та ін.

Дивіться відео про нові вітрини центрального універмагу:

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