Український дизайнер створить колекцію для Gucci

Українська дизайнерка Віта Кін створить капсулу для Gucci / Фото: Instagram: vitakin

Український дизайнер Віта Кін створить капсульну колекцію для Gucci. Речі з'являться у продажу вже завтра, 19 травня, в онлайн концепт-сторі Gucci Vault.

В офіційному Instagram-акаунті Gucci опублікували два колажі, створені фотографом Максом Сідентопфом. На ілюстраціях зображені вінтажні сумки Gucci Blondie з колекції Vault поруч із сукнями від Vita Kin.

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Реліз колекції Vita Kin для Gucci / Фото: Instagram: vitakin

Як повідомляють в офіційному релізі бренду, інші речі з ексклюзивної колекції Віти Кін з'являться вже цього літа.

Реліз колекції Vita Kin для Gucci / Фото: Instagram: vitakin

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Нагадаємо, Віта Кін створює одяг із національними мотивами, відроджуючи традиційні українські техніки. Дизайнер провела багато років досліджуючи національні коди, орнаменти, малюнки та традиції українців, які трансформувалися у неймовірної краси вироби.

Її сукні та вишиванки носять не лише київські інфлюєнсери, а й Демі Мур, Олена Зеленська, Ганна Делло Руссо, Марина Порошенко, Діта фон Тіз, Флоренс Велч, Джамала та багато інших.

Видання The Wall Street Journal назвало вишиванки від Віти Кін найпопулярнішими літніми сукнями 2015 року. Її вбрання можна побачити у безлічі зйомок для глянсових видань, а продаються вони у світових люксових онлайн-рітейлерах.

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