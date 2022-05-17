Help Mariupol, Azovstal now: Лілія Літковська показала колекцію в Лондоні та закликала врятувати українців

Дизайнер постаралася привернути увагу міжнародної преси, баєрів та своїх клієнтів до війни в Україні та необхідності негайних дій щодо порятунку героїв з "Азовсталі"

Українська дизайнерка закликала світ врятувати героїв з "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 16 травня, українська дизайнерка Лілія Літковська представила свою колекцію в Лондоні. У фіналі шоу вона вийшла з плакатом, на якому було написано: Help Mariupol, Azovstal now (Рятуйте Маріуполь, Азовсталь прямо зараз).

Так дизайнерка хотіла привернути увагу публіки до війни в Україні.

Реклама

Літковська вийшла під пісню Stefania гурту Kalush Orchestra, переможців Євробачення-2022. Зал, у якому проходив показ, аплодував стоячи.

Відео з показу дизайнерка опублікувала у своєму офіційному акаунті в Instagram. На модному шоу багато хто не стримував сліз, як і сама Ліля.

Реклама

У показі бренду LITKOVSKAYA як моделі взяли участь українські дівчата.

Ми просимо весь світ допомогти врятувати всіх наших героїв на заводі "Азовсталь" у Маріуполі! Вчора вночі з "Азовсталі" евакуювали перших 264 захисників – це величезне полегшення! Але ще багато хто залишається і бореться в найжахливіших умовах – їх треба рятувати!, – написала Лілія у своєму Instragram-акаунті.

Лілія Літковська у фіналі власного показу у Лондоні

Вам буде цікаво дізнатися все про костюми переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra.