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Help Mariupol, Azovstal now: Лілія Літковська показала колекцію в Лондоні та закликала врятувати українців

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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17 травня, 14:31
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Дизайнер постаралася привернути увагу міжнародної преси, баєрів та своїх клієнтів до війни в Україні та необхідності негайних дій щодо порятунку героїв з "Азовсталі"
Українська дизайнерка закликала світ врятувати героїв з "Азовсталі"
Українська дизайнерка закликала світ врятувати героїв з "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 16 травня, українська дизайнерка Лілія Літковська представила свою колекцію в Лондоні. У фіналі шоу вона вийшла з плакатом, на якому було написано: Help Mariupol, Azovstal now (Рятуйте Маріуполь, Азовсталь прямо зараз).

Так дизайнерка хотіла привернути увагу публіки до війни в Україні.

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Літковська вийшла під пісню Stefania гурту Kalush Orchestra, переможців Євробачення-2022. Зал, у якому проходив показ, аплодував стоячи.

Відео з показу дизайнерка опублікувала у своєму офіційному акаунті в Instagram. На модному шоу багато хто не стримував сліз, як і сама Ліля.

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У показі бренду LITKOVSKAYA як моделі взяли участь українські дівчата.

Ми просимо весь світ допомогти врятувати всіх наших героїв на заводі "Азовсталь" у Маріуполі! Вчора вночі з "Азовсталі" евакуювали перших 264 захисників – це величезне полегшення! Але ще багато хто залишається і бореться в найжахливіших умовах – їх треба рятувати!, – написала Лілія у своєму Instragram-акаунті.

Лілія Літковська у фіналі власного показу у Лондоні
Лілія Літковська у фіналі власного показу у Лондоні

Вам буде цікаво дізнатися все про костюми переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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