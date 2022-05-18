Украинский дизайнер создаст коллекцию для Gucci

Украинский дизайнер Вита Кин создаст капсулу для Gucci / Фото: Instagram: vitakin

Украинский дизайнер Вита Кин создаст капсульную коллекцию для Gucci. Вещи появятся в продаже уже завтра, 19 мая в онлайн концепт-сторе Gucci Vault.

В официальном Instagram-аккаунте Gucci опубликовали два коллажа, созданных фотографом Максом Сидентопфом. На иллюстрациях запечатлены винтажные сумки Gucci Blondie из коллекции Vault рядом с платьями от Vita Kin.

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Релиз коллекции Vita Kin для Gucci / Фото: Instagram: vitakin

Как сообщают в официальном релизе бренда, другие вещи из эксклюзивной коллекции Виты Кин появятся уже этим летом.

Релиз коллекции Vita Kin для Gucci / Фото: Instagram: vitakin

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Напомним, Вита Кин создает одежду с национальными мотивами, возрождая традиционные украинские техники. Дизайнер провела много лет исследуя национальные коды, орнаменты, рисунки и традиции украинцев, которые трансформировались в невероятной красоты изделия.

Ее платья и вышиванки носят не только киевские инфлюенсеры, но и Деми Мур, Елена Зеленская, Анна Делло Руссо, Марина Порошенко, Дита фон Тиз, Флоренс Уэлч, Джамала и многие другие.

Издание The Wall Street Journal назвало вышиванки от Виты Кин самыми популярными летними платьями 2015 года. Ее наряды можно увидеть во множестве съемок для глянцевых изданий, а продаются они в мировых люксовых онлайн-ритейлерах.

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