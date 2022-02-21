Український бренд створив одяг для полярників дослідницької бази "Академік Вернадський"

Учасники 27-ї української антарктичної експедиції / Фото: пресслужба
Український бренд IENKI IENKI запустив програму Advanced Research, в рамках якої вивчатимуть, як можна ефективно використовувати новітні технології для виконання нестандартних завдань у складних та екстремальних погодних умовах.
Першою річчю, яку створили у рамках проєкту стала куртка Antarctic Expedition Park. Її IENKI IENKI спеціально розробили для співробітників науково-дослідної антарктичної станції "Академік Вернадський".
Колаборація стала результатом співпраці бренду із Національним антарктичним науковим центром України.
Погодьтеся, створити куртку для учасників антарктичної експедиції – справжній виклик.
Усього над реалізацією команда працювала 6 місяців. Дизайнери спілкувалися з персоналом станції, щоб врахувати їхній досвід та створити річ, яка підійде для роботи в суворих кліматичних умовах Антарктиди.
Справа в тому, що цілий рік члени команди станції живуть і працюють у суворих погодних умовах – крім температури нижче нуля цілий рік та підвищеної вологості, близько 300 днів на рік на станції йде сніг. Крім того, станція "Академік Вернадський" складається з комплексу будівель, що розташовані на островах на відстані 9 кілометрів одна від одної. Тому члени експедиції змушені постійно пересуватися човнами, їх накриває хвилями, летять бризки та дме сильний холодний вітер.
Все це вимагає від вчених хорошого екіпірування, щоб мати змогу нормально проводити дослідження.
Для нас розробка куртки за таких незвичайних умов стала внутрішнім викликом. Для цього ми тісно працювали з українською антарктичною командою та врахували усі їхні побажання, весь досвід 26 експедицій, — коментує Діма Євенко, засновник IENKI IENKI.
Зовнішня частина парки Antarctic Expedition виконана з технічної тканини з поліефірного мікроволокна, яка була створена італійською текстильною фабрикою Majocchi спеціально для цього проєкту.
Куртка має багатошаровий пуховий утеплювач. Ключовою особливістю є гідроскопічність пуху, що використовується. На сьогоднішній день гусячий пух залишається найкращим утеплювачем у світі у співвідношенні ваги та термоізоляції – він теплий, легкий та підлаштовується до перепадів температури, запобігаючи перегріву тіла. Єдиний недолік пуху – його здатність вбирати в себе вологу. В Antarctic Expedition Parka команда бренду усунула цей недолік та обробила пух інноваційним гідроскопічним розчином, який зробив його водонепроникним. Таким чином, парки мають подвійний захист від води – не тільки зовні, а й усередині.
Між внутрішнім та зовнішнім шарами парки вшита водонепроникна, вітрозахисна та дихаюча мембрана.
Ці куртки в першу чергу розроблялися для поїздок на човнах у суворих антарктичних умовах, і ми дуже вдячні компанії IENKI IENKI за пильну увагу до дрібниць: де краще розташувати кишені, як захистити обличчя, навіть є спеціальний отвір для акумуляторів, адже техніка швидко розряджається на морозі . І сама ідея — розробити ідеальний верхній одяг для полярників — дуже крута, наші учасники експедицій на це заслуговують, — зазначив Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру України.
Знімав полярників в інноваційних парках український фотограф Саша Маслов, який вже 10 років живе та працює у Нью-Йорку, і відомий своїми документальними фотопроектами "Ветерани" та Ukrainian Railroad Ladies, а також співпрацею з The New York Times, Esquire та багатьма іншими.
Зйомка пройшла на судні, яке вперше доставить учасників експедиції до Антарктиди під українським прапором, — криголам "Ноосфера".
Звичайно, новий верхній одяг IENKI IENKI подарували Українському національному антарктичному центру і вже в березні його буде доставлено на станцію "Академік Вернадський" для учасників 27-ї Української антарктичної експедиції.
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