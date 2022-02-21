Український бренд створив одяг для полярників дослідницької бази "Академік Вернадський"

Учасники 27-ї української антарктичної експедиції / Фото: пресслужба

Український бренд IENKI IENKI запустив програму Advanced Research, в рамках якої вивчатимуть, як можна ефективно використовувати новітні технології для виконання нестандартних завдань у складних та екстремальних погодних умовах.

Першою річчю, яку створили у рамках проєкту стала куртка Antarctic Expedition Park. Її IENKI IENKI спеціально розробили для співробітників науково-дослідної антарктичної станції "Академік Вернадський".

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Учасник 27-ї української антарктичної експедиції в куртці IENKI IENKI / Фото: пресслужба

Колаборація стала результатом співпраці бренду із Національним антарктичним науковим центром України.

Погодьтеся, створити куртку для учасників антарктичної експедиції – справжній виклик.

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Усього над реалізацією команда працювала 6 місяців. Дизайнери спілкувалися з персоналом станції, щоб врахувати їхній досвід та створити річ, яка підійде для роботи в суворих кліматичних умовах Антарктиди.

Учасник 27-ї української антарктичної експедиції в куртці IENKI IENKI / Фото: пресслужба

Справа в тому, що цілий рік члени команди станції живуть і працюють у суворих погодних умовах – крім температури нижче нуля цілий рік та підвищеної вологості, близько 300 днів на рік на станції йде сніг. Крім того, станція "Академік Вернадський" складається з комплексу будівель, що розташовані на островах на відстані 9 кілометрів одна від одної. Тому члени експедиції змушені постійно пересуватися човнами, їх накриває хвилями, летять бризки та дме сильний холодний вітер.

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Учасники 27-ї української антарктичної експедиції в куртці IENKI IENKI / Фото: пресслужба

Все це вимагає від вчених хорошого екіпірування, щоб мати змогу нормально проводити дослідження.

Для нас розробка куртки за таких незвичайних умов стала внутрішнім викликом. Для цього ми тісно працювали з українською антарктичною командою та врахували усі їхні побажання, весь досвід 26 експедицій, — коментує Діма Євенко, засновник IENKI IENKI.

Діма Євенко, засновник IENKI IENKI / Фото: пресслужба

Зовнішня частина парки Antarctic Expedition виконана з технічної тканини з поліефірного мікроволокна, яка була створена італійською текстильною фабрикою Majocchi спеціально для цього проєкту.

Учасники 27-ї української антарктичної експедиції у куртці IENKI IENKI / Фото: пресслужба

Куртка має багатошаровий пуховий утеплювач. Ключовою особливістю є гідроскопічність пуху, що використовується. На сьогоднішній день гусячий пух залишається найкращим утеплювачем у світі у співвідношенні ваги та термоізоляції – він теплий, легкий та підлаштовується до перепадів температури, запобігаючи перегріву тіла. Єдиний недолік пуху – його здатність вбирати в себе вологу. В Antarctic Expedition Parka команда бренду усунула цей недолік та обробила пух інноваційним гідроскопічним розчином, який зробив його водонепроникним. Таким чином, парки мають подвійний захист від води – не тільки зовні, а й усередині.

Учасники 27-ї української антарктичної експедиції у куртці IENKI IENKI / Фото: пресслужба

Між внутрішнім та зовнішнім шарами парки вшита водонепроникна, вітрозахисна та дихаюча мембрана.

Ці куртки в першу чергу розроблялися для поїздок на човнах у суворих антарктичних умовах, і ми дуже вдячні компанії IENKI IENKI за пильну увагу до дрібниць: де краще розташувати кишені, як захистити обличчя, навіть є спеціальний отвір для акумуляторів, адже техніка швидко розряджається на морозі . І сама ідея — розробити ідеальний верхній одяг для полярників — дуже крута, наші учасники експедицій на це заслуговують, — зазначив Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру України.

Парки IENKI IENKI / Фото: пресслужба

Знімав полярників в інноваційних парках український фотограф Саша Маслов, який вже 10 років живе та працює у Нью-Йорку, і відомий своїми документальними фотопроектами "Ветерани" та Ukrainian Railroad Ladies, а також співпрацею з The New York Times, Esquire та багатьма іншими.

Учасники 27-ї української антарктичної експедиції у куртці IENKI IENKI / Фото: пресслужба

Зйомка пройшла на судні, яке вперше доставить учасників експедиції до Антарктиди під українським прапором, — криголам "Ноосфера".

Звичайно, новий верхній одяг IENKI IENKI подарували Українському національному антарктичному центру і вже в березні його буде доставлено на станцію "Академік Вернадський" для учасників 27-ї Української антарктичної експедиції.

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