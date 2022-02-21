Украинский бренд создал одежду для полярников исследовательской базы "Академик Вернадский"

Участники 27-й украинской антарктической экспедиции / Фото: пресс-служба
Украинский бренд IENKI IENKI запустил программу Advanced Research, в рамках которой будут изучать, как можно эффективно использовать новейшие технологии для выполнения нестандартных задач в сложных и экстремальных погодных условиях.
Первой вещью, которую создали в рамках проекта стала куртка Antarctic Expedition Park. Ее IENKI IENKI специально разработали для сотрудников научно-исследовательской антарктической станции "Академик Вернадский".
Коллаборация стала результатом сотрудничества бренда с Национальным антарктическим научным центром Украины.
Согласитесь, создать куртку для участников антарктической экспедиции — настоящий вызов.
Всего над реализацией команда работала 6 месяцев. Дизайнеры общались с персоналом станции, чтобы учесть их опыт и создать вещь, которая подойдет для работы в суровых климатических условиях Антарктиды.
Дело в том, что целый год члены команды станции живут и работают в суровых погодных условиях – кроме температуры ниже нуля круглый год и повышенной влажности, около 300 дней в году на станции идет снег. Кроме того, станция "Академик Вернадский" состоит из комплекса зданий, которые расположены на островах на расстоянии 9 километров друг от друга. Поэтому члены экспедиции вынуждены постоянно передвигаться на лодках, во время чего их накрывают волны, летят брызги и дует сильный холодный ветер.
Все это требуют от ученых хорошей экипировки, чтобы иметь возможность нормально проводить исследования.
Для нас разработка куртки для таких необычных условий стала внутренним вызовом. Для этого мы тесно работали с украинской антарктической командой и учли все их пожелания, весь опыт 26 экспедиций, — комментирует Дима Евенко, основатель IENKI IENKI.
Внешняя часть парки Antarctic Expedition выполнена из технической ткани из полиэфирного микроволокна, которая была создана итальянской текстильной фабрикой Majocchi специально для этого проекта.
Куртка имеет многослойный пуховый утеплитель. Ключевой особенностью является гидроскопичность используемого пуха. На сегодняшний день гусиный пух остается лучшим утеплителем в мире в соотношении веса и термоизоляции – он теплый, легкий и подстраивается к перепадам температуры, предотвращая перегрев тела. Единственный недостаток пуха – его способность впитывать в себя влагу. В Antarctic Expedition Parka команда бренда устранила этот недостаток и обработала пух инновационным гидроскопичным раствором, который сделал его водонепроницаемым. Таким образом, у парки есть двойная защита от воды – не только снаружи, но и внутри.
Между внутренним и внешним слоями парки вшита водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая мембрана.
Эти куртки в первую очередь разрабатывались для поездок на лодках в суровых антарктических условиях, и мы очень благодарны компании IENKI IENKI за пристальное внимание к мелочам: где лучше расположить карманы, как защитить лицо, даже есть специальное отверстие для аккумуляторов, ведь техника быстро разряжается на морозе. И сама идея — разработать идеальную верхнюю одежду для полярников — очень крутая, наши участники экспедиций этого заслуживают, — отметил Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра Украины.
Снимал полярников в инновационных парках украинский фотограф Саша Маслов, который уже 10 лет живет и работает в Нью Йорке, и известен своими документальными фотопроектами "Ветераны" и Ukrainian Railroad Ladies, а также сотрудничеством с The New York Times, Esquire и многими другими.
Съемка прошла на судне, которое впервые доставит участников экспедиции в Антарктиду под украинским флагом, — ледоколе "Ноосфера".
Конечно, новую верхнюю одежду IENKI IENKI подарили Украинскому национальному антарктическому центру и уже в марте она будет доставлена на станцию "Академик Вернадский" для участников 27-ой Украинской антарктической экспедиции.
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