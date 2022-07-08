Українка створила чудову колекцію суконь-вишиванок для Gucci (фото)

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська дизайнерка Віта Кін створила ексклюзивну капсульну колекцію для будинку Gucci. До неї увійшли речі у стилі богемного шику бренду Vita Kin із традиційними українськими мотивами та силуетами на кшталт 1970-х.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

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У капсулу увійшли неймовірної краси міді та максі-сукні з високою талією, спідниця, шалі, кейп та вишиванка. Всі вироби доповнені вишивками в українському стилі, фестонами, аплікаціями, рукавами-ліхтариками, а виготовлені з лляної тканини.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Невимушеність, витонченість, фольклор та українська вишивка – основа колекції Vita Kin для Gucci Vault.

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Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Купити її можна виключно в концепт-сторі та на сайті Gucci Vault. Спідниця коштуватиме 950 євро, кейп – 1835 євро, вишиванка – 1190 євро, а сукні від 1650 до 2100 євро. Деякі позиції вже розпродано.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

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Нагадаємо, Gucci запустив власний концепт-стор Vault, щоб надавати можливість молодим дизайнерам з усього світу продавати свої вироби та розповідати про свою творчість. Також у ньому можна купити вінтажні речі бренду Gucci.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Віта Кін запустила свій однойменний бренд у 2008 році. Спочатку дизайнер надихалася традиційною українською вишиванкою, згодом її дизайни еволюціонували, а сьогодні вона намагається використати вікові техніки з усього світу.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

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