Украинка создала потрясающую коллекцию платьев-вышиванок для Gucci (фото)

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская дизайнер Вита Кин создала эксклюзивную капсульную коллекцию для дома Gucci. В нее вошли вещи в стиле богемного шика бренда Vita Kin с традиционными украинскими мотивами и силуэтов в духе 1970-х.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

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В капсулу вошли невероятной красоты миди и макси-платья с высокой талией, юбка, шали, кейп и вышиванка. Все изделия дополнены вышивками в украинском стиле, фестонами, аппликациями, рукавами-фонариками, а изготовлены ил льняной ткани.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Непринужденность, утонченность, фольклор и украинская вышивка – основа коллекции Vita Kin для Gucci Vault.

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Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Купить ее можно исключительно в концепт-сторе и на сайте Gucci Vault. Юбка обойдется в 950 евро, кейп – 1835 евро, вышиванка – 1190 евро, а платья от 1650 до 2100 евро. Некоторые позиции уже распроданы.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

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Напомним, Gucci запустил собственный концепт-стор Vault, чтобы предоставлять возможность молодым дизайнерам со всего мира продавать свои изделия и рассказывать о своем творчестве. Также в нем можно купить винтажные вещи бренда Gucci.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Вита Кин запустила свой одноименный бренд в 2008 году. Первоначально дизайнер вдохновлялась традиционной украинской вышиванкой, со временем ее дизайны эволюционировали, а сегодня она старается использовать вековые техники со всего мира.

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

Vita Kin x Gucci Vault / Фото: Gucci

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