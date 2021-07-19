Україна VS Туреччина: де дешевше обійдеться відпочинок влітку-2021

В Одесі пропонують беззірковий готель за 14 220 гривень без харчування, а в Туреччині за ці кошти відпочивають у 4-зірковому та з all inclusive. А українські відпочинкові бази розчаровують умовами та шокують цінами!

Україна VS Турція: де дешевше обійдеться відпочинок

Жарти про те, що відпочинок на морі за кордоном бюджетніший, ніж в Україні, стають щодень популярнішими! Ми з тревел-експертом Анною Кришталь розібралися, чи справді відпустка на українських курортах дорожча порівняно з популярною Туреччиною. І зрівняли прайс та умови з відпочинком в Одесі, Затоці, Залізному Порті та Очакові. Спойлер: результат вас здивує та змотивує зробити закордонний паспорт! Якщо хочете зекономити на поїздці – читайте нашу попередню статтю про 6 тревел-лайфхаків для бюджетного тріпу.

Анна Кришталь – тревел-експерт / Фото: пресслужба

Але спершу про середній прайс відпочинку!

Середня вартість тижневої відпустки на морських курортах України стартує від 4 500 гривень в сезон (липень-серпень). Прайс вказаний за 1 путівку з урахуванням переїзду з Києва, тижневого проживання на базі відпочинку (але з урахуванням двох у номері) і без харчування. Якщо поїдете на початку червня або наприкінці серпня, то ціна буде нижча. У Туреччині середня ціна на тижневий відпочинок за одного з перельотом, трансфером, страховкою та харчуванням обійдеться в 4-5 тис. гривень. Пік сезону також припадає на липень та початок серпня, а найприємніші ціни в перші числа червня та останній тиждень серпня.

Розпочнемо з Затоки!

Мейнстримний курорт Затока знаходиться на Одещині, його вважають одним із найпопулярніших в Україні! Місцевою топбазою є "Жуль Верн", яка розташована на першій береговій лінії біля моря. Прайс на проживання протягом семи днів на двох осіб з урахуванням переїзду з Києва буде 10 400 гривень. Думали, що за вказану ціну входить ще послуга all inclusive? Ні, за їжу та напої доведеться доплачувати окремо! Але гостям пропонують басейн та затишні номери.

"Жуль Верн" в Затоці / Фото: booking.com

Продовжимо Залізним Портом на Херсонщині!

На базі відпочинку "Оксамит" за двох відпочивальників треба заплатити 10 800 гривень. До прайсу входить переїзд із Києва та проживання на 7 днів. Харчування знову не пропонують, тож охочим тут заселитися прийдеться витрачати додаткові кошти. У Туреччині до згаданого прайсу входить не лише переліт, а й all inclusive. Але про це згодом.

"Оксамит" в Залізному Порті

Мандрівники, якщо відвідаєте згадану базу, готуйтеся ночувати в номерах, які нагадують дитячий табір. На фото представлений напівлюкс. Як вам? І, звісно, після побаченого складно попрощатися з сумою майже 11 тис. гривень.

Продовжимо Очаковим на Миколаївщині!

Поціновувачі Очакова знають, що більшу частину відпочинку вони проведуть на Кінбурнській косі, яка знаходиться неподалік! Бо її вважають топмісцем для купання. Але залишаються мандрівники все ж в Очакові. Середній прайс відпочинку в локальному готелі (санаторії) "Борисфен" обійдеться на двох в 11 600 гривень. До прайсу входить 3-разове харчування, проживання та переїзд з Києва.

"Борисфен" в Очакові / Фото: турправда

Як вам умови, які представлені на фото? За згадану суму в Туреччині реально відпочивати в чотиризірковому готелі зі зручностями та "свіжим" ремонтом. Помітно, що місце потребує тотального апгрейду або хоча б зниження суми, яка відповідатиме наявним умовам. Хотіли б провести свою відпустку в "Борисфені"?

І нарешті – славнозвісна Одеса!

Середній прайс на проживання в готелях Одеси – 15 тисяч гривень без харчування. В Geneva park за двох доведеться заплатити 14 220 гривень. Ціну вказані за перебування протягом семи днів на двох осіб без харчування. Здивуєтеся, але готель без зірок! І за згадану суму в Туреччині можна й 5-зірковий готель знайти з послугою all inclusive, якщо трішки доплатити.

Реклама

Готель Geneva park в Одесі / Фото: booking.com

Аll inclusive в Одесі непопулярний, тож часто готелі пропонують лише сніданки. Наприклад, в Princess доведеться за тижневе проживання зі сніданками на двох заплатити 14 620 гривень. Зауважте, він не в центрі, тож долатимете орієнтовно 7 км, щоб дійти до туристичних локацій.

І на завершення – Туреччина!

Згадайте беззірковий готель в Одесі Geneva park, де лише за проживання на двох треба заплатити 14 220 гривень! У Туреччині за 7 днів відпочинку на двох ви заплатите 8 тис. гривень, але в 2-зірковому готелі Bora hotel в напрямку Бодрума. До прайсу входить переліт, проживання, багаж, страховка та сніданки. Відпочинок у 3-зірковому готелі Кемеру Sefik Bey на двох з all inclusive обійдеться в 9 600 гривень. Звісно, це не готелі преміального формату, але там хоча б харчування пропонують.

Готель в Туреччині Sefik Bey / Фото: Tripadvisor

Середній прайс на 4-зірковий готель Ryma hotel – 10 700 гривень за двох з all inclusive. До прайсу також входить проживання на сім днів, страховка, трансфер та переліт. За готель 5-зірковий Larina Resort & Spa Hotel заплатите 15 600 гривень за двох на сім днів. До слова, а в Єгипті пропонують в 5-зірковому Aurora bay відпочити за 13 300 гривень на двох із all inclusive. Уявляєте?

Готель в Туреччині Larina Resort / Фото: booking.com

Готелі готелями! Основна перевага відпочинку в Туреччині – море, заради якого приїжджають туристи. І, звісно, мета – побачити нову країну та дослідити її культуру за час перебування у відпустці.

Що хочеться сказати після огляду цін?

В рідній країні українцям пропонують заплатити в Одесі лише за проживання орієнтовно 15 тис. гривень! Тоді як в Туреччині реально відпочити за згаданий прайс в 4-зірковому готелі з послугою all inclusive, або ж в дешевшому 3-зірковому. Але багато людей обирає варіант відпочинку в Україні без комфорту, але біля рідного Чорного моря. Закордонні курорти пропонують все ж привабливіші ціни та умови, але багатьох людей зупиняє від їх відвідання коронавірус, додаткові витрати на загранпаспорт та ПЛР-тест. І більшість не зраджує українські курорти, навіть не здогадуючись, що за аналогічний прайс є кращий відпочинок. Сподіваємось, туризм в Україні модернізується і умови в готелях відповідатимуть вказаній ціні.

Ціни за відпочинок вказані на момент публікації.

Дивіться також сюжет про невдалі відпустки зірок.

Нещодавно ми розповіли, чому українці люблять відпочивати в Яремче влітку.