Догляд та реабілітація для літніх людей – як і де отримати допомогу безкоштовно

Догляд та реабілітацію для літніх людей у Києві організували "Добробут" та "Таблеточки", там можна отримати допомогу безкоштовно / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Медичний супровід для літніх людей вдома, центри паліативної допомоги та фізичної реабілітації організовані в Києві. Завдяки організаторам – медичній мережі "Добробут", за підтримки благодійного фонду "Таблеточки", послуги надаються безкоштовно вже починаючи з сьогоднішнього дня – 20 квітня.

В умовах жорстокої війни Росії проти України люди втрачають не лише своїх рідних, будинки та роботу, а й доступ до професійної медичної допомоги. Найважче без підтримки та медичного догляду почуваються найменш захищені — важкохворі, люди похилого віку з хронічними захворюваннями і в термінальних, тобто невиліковних станах.

Реклама

Для безкоштовного отримання медичної допомоги потрібно надати направлення від лікаря з будь-якої медичної установи / Фото: freepik.com

Щоб отримати фізичну реабілітацію, потрібно звертатися до медичного центру "Добробут" на вул. Ідзиковських, 3; допомога надається лише амбулаторно.

Для отримання допомоги необхідно надати направлення від лікаря з будь-якої медичної установи. Пріоритет – людям із травмами, отриманими через військові дії.

Реклама

Якщо вам потрібен медичний супровід додому, то його також нададуть медики з "Добробуту": медсестринські та медичні послуги зможуть отримати люди віком від 60 років. Також медичну допомогу вдома можуть отримати діти віком до 14 років.

Якщо вашим рідним потрібен паліативний догляд, звертайтеся до шпиталь-стаціонару "Добробут" за адресою вул. Любомира Гузара, 3 (3 поверх). Тут допомогу зможуть отримати люди похилого віку з важким хронічним або невиліковним захворюванням, що потребують симптоматичного лікування та знеболювання.

Подати заявку на надання допомоги та дізнатися про всі необхідні деталі можна через контакт-центр "Добробут" за номером 097495 2888.

Реклама

Де ще можна отримати медичну допомогу безкоштовно, знайти ліки і не тільки – дивіться номери кол-центрів.

А ще ми писали, де знайти ліки при ВІЛ-позитивному статусі – створено чат-бот платформу і не тільки.