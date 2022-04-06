Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Меми про росіян

Бейонсе на Оскарі

Весняна алергія

Сукні на Греммі

Українці у Польщі

Зеленська про страх
СЬОГОДНІ Life Здорово

Де отримати медичну допомогу безкоштовно, знайти ліки і не тільки – номери кол-центрів

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 15:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знайти ліки або їх аналоги, дізнатися, де найближча до вас лікарня, записатися на прийом до лікаря – як усе це зробити, підкажуть у кол-центрах НСЗУ та "Дарниця"
Щоб дізнатися, де отримати медичну допомогу безкоштовно, знайти ліки і не тільки, телефонуйте до кол-центрів НСЗУ та "Дарниця"
Щоб дізнатися, де отримати медичну допомогу безкоштовно, знайти ліки і не тільки, телефонуйте до кол-центрів НСЗУ та "Дарниця" / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Знайти ліки, найближчу лікарню в іншому місті, якщо ви переїхали через війну з Росією ; дізнатися про зміни у наданні медичної допомоги – на ці та інші питання дадуть відповідь у кол-центрах Національної служби здоров'я (НСЗУ). А докладну консультацію з пошуку медикаментів та підбору ліків вам нададуть на гарячій лінії фармкомпанії "Дарниця".

Куди дзвонити, щоб знайти лікарню та ліки в іншому місті

Так, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (всі дзвінки безкоштовні), ви отримаєте відповіді на такі запитання:

Реклама
  • як змінюються ті чи інші правила надання медичної допомоги під час воєнного стану
  • як не опинитися без медичної допомоги та куди звертатися, якщо ви змінили місце проживання/переїхали в інше місто
  • які медичні послуги можна отримати у найближчій до вас лікарні/амбулаторії
  • як отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки"
  • де отримати інсулін безкоштовно.
  • коли для прийому лікаря обов'язково потрібне направлення від сімейного лікаря і як його отримати.

Телефонувати в кол-центр можна з 9:00 до 18:00 у будні (у п'ятницю – до 16:45). На вихідних за цією нормою працюватиме автовідповідач, який також може дати відповіді на більшість запитань.

Куди дзвонити, щоб знайти ліки в аптеках та дізнатися, чим замінити препарат

Допомогти знайти потрібні ліки або отримати іншу консультацію щодо медичних препаратів допоможуть на гарячій лінії фармкомпанії "Дарниця". Дзвонити з питаннями можна з приводу ліків будь-якого виробника, не лише "Дарниці", бо під час війни немає конкуренції і наша сила лише в єдності.

Дзвонити на гарячу лінію з питаннями можна з приводу ліків будь-якого виробника, не тільки
Дзвонити на гарячу лінію з питаннями можна з приводу ліків будь-якого виробника, не тільки "Дарниці" / Фото: пресслужба

Реклама

Які питання вирішує кол-центр:

  • консультація з пошуку ліків будь-якого виробника по всіх відкритих аптеках
  • консультація щодо можливої заміни вашого препарату на аналог по його активній діючій речовині
  • оформлення оптових замовлень на продукцію компанії "Дарниця" від юридичних осіб.

Телефон гарячої лінії "Дарниця": 0800407877 – всі дзвінки безкоштовні , режим роботи: понеділок-неділя з 8:00 до 20:00.

Також дізнайтесь, чим замінити ваш препарат на лікування захворювань щитовидної залози, якщо медикаменту немає в аптеці. .

Реклама

Де ще знайти лікаря безкоштовно можна дізнатися тут.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Коли краще покинути свій будинок
Поради експертів
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен знати кожен
Історія порятунку
Читати
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти