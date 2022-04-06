Де отримати медичну допомогу безкоштовно, знайти ліки і не тільки – номери кол-центрів

Знайти ліки, найближчу лікарню в іншому місті, якщо ви переїхали через війну з Росією ; дізнатися про зміни у наданні медичної допомоги – на ці та інші питання дадуть відповідь у кол-центрах Національної служби здоров'я (НСЗУ). А докладну консультацію з пошуку медикаментів та підбору ліків вам нададуть на гарячій лінії фармкомпанії "Дарниця".
Куди дзвонити, щоб знайти лікарню та ліки в іншому місті
Так, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (всі дзвінки безкоштовні), ви отримаєте відповіді на такі запитання:
- як змінюються ті чи інші правила надання медичної допомоги під час воєнного стану
- як не опинитися без медичної допомоги та куди звертатися, якщо ви змінили місце проживання/переїхали в інше місто
- які медичні послуги можна отримати у найближчій до вас лікарні/амбулаторії
- як отримати медикаменти за програмою "Доступні ліки"
- де отримати інсулін безкоштовно.
- коли для прийому лікаря обов'язково потрібне направлення від сімейного лікаря і як його отримати.
Телефонувати в кол-центр можна з 9:00 до 18:00 у будні (у п'ятницю – до 16:45). На вихідних за цією нормою працюватиме автовідповідач, який також може дати відповіді на більшість запитань.
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Куди дзвонити, щоб знайти ліки в аптеках та дізнатися, чим замінити препарат
Допомогти знайти потрібні ліки або отримати іншу консультацію щодо медичних препаратів допоможуть на гарячій лінії фармкомпанії "Дарниця". Дзвонити з питаннями можна з приводу ліків будь-якого виробника, не лише "Дарниці", бо під час війни немає конкуренції і наша сила лише в єдності.
Які питання вирішує кол-центр:
- консультація з пошуку ліків будь-якого виробника по всіх відкритих аптеках
- консультація щодо можливої заміни вашого препарату на аналог по його активній діючій речовині
- оформлення оптових замовлень на продукцію компанії "Дарниця" від юридичних осіб.
Телефон гарячої лінії "Дарниця": 0800407877 – всі дзвінки безкоштовні , режим роботи: понеділок-неділя з 8:00 до 20:00.
Також дізнайтесь, чим замінити ваш препарат на лікування захворювань щитовидної залози, якщо медикаменту немає в аптеці. .
Де ще знайти лікаря безкоштовно можна дізнатися тут.