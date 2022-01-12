Врахуйте, щоб не розчаруватися: 5 пунктів, які треба знати перед поїздкою на Сейшели

Екзотичні Сейшельські острови конкурують з елітними Мальдівами. Відомі зірки вподобали райський куточок, тож щороку кількість мандрівників зі світовим іменем збільшується. Серед селебретіс, які встигли відвідати острови Сейшел – співачки Тіна Кароль та Світлана Лобода, телеведуча Катерина Осадча та інші. Ми розповімо про 5 важливих пунктів, які необхідно врахувати під час планування сейшельського відпочинку.

1 – ви не зекономите на сейшельському відпочинку

Відпустка на Сейшельських островах – це дорого. Ціну краще не порівнювати з прайсом в готелях Туреччини чи Єгипту. За скромний відпочинок у 3* готелі для двох на 5 днів заплатите від 60 тис. гривень. Харчування в прайс не враховано, а помпезності в номерах не чекайте.

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У преміальному 5* готелі за відпочинок для двох на 8 днів муситимете віддати від 97 тис. гривень. У ціну враховані сніданки.

Ви помиляєтеся, якщо думаєте, що після оплати туру в агенції витрати завершуються. Ні! На харчування та локальні розваги ви витратите додатково приблизно 50% від загальної ціни туру. Наприклад, за оренду мотобайку треба заплатити 550 гривень на добу (на Балі за аналогічну послугу потрібно віддати 160 гривень).

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Не дивно, чому райський куточок порівнюють з Мальдівами, а зірки – постійні гості Сейшел.

2 – основні "розваги" на Сейшелах – це природні парки та усамітнення

Мандрівники летять на Сейшельські острови, щоб абстрагуватися від натовпу, бо перевага локального відпочинку – усамітнення. З розвагами Лас-Вегасу це райське місце не порівняти, тут інший вайб. І за нього відпочивальники платять тисячі гривень.

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Понад 50% території Сейшел – національні парки та природні заповідники, якими насолоджуються мандрівники. По прильоту не шукайте музеї та туристичні пам’ятки, адже не цим славляться Сейшельські острови. Якщо любите насолоджуватися тим, що зробила природа, то ви оціните райський курорт.

3 – послуга Аll inclusive в готелях – рідкість

Готелі Єгипту та Туреччини асоціюються з послугою харчування Аll inclusive. Але не Сейшельські острови!

Аll inclusive в локальних готелях – рідкість, бо зазвичай туристи купують тур з урахуванням сніданків чи сніданків + вечерь. Туристи витрачають додаткові кошти на харчування у місцевих кафе та ресторанах. До слова, порцію локальних делікатесів за 5 доларів ви не знайдете. За вечерю з десертом в преміальному ресторані для двох заплатите щонайменше 1400 гривень.

4 – спеки на Сейшелах не оминути

Середня температура повітря на Сейшелах 26 градусів. Попри показник, сонце тут "пече", бо вони розташовані поблизу екватора. На практиці 26 градусів відчуваються, як щонайменше 30 градусів. Рекомендуємо не їхати на райський острів без окулярів, головних уборів та кремів для захисту від сонця.

5 – не прогадайте з вибором острова для відпочинку, щоб відпустка вдалася

Найпопулярніші острови на Сейшелах – Праслін, Ла-Діг та Мае. Острів Праслін оцінять мандрівники, які планують спокійний відпочинок без вечірок. Сюди летять сім’ї з дітьми, бо розвинена інфраструктура для малечі вражає.

Відпочинок на острові Ла-Діг обирають пари, які люблять релакс на пляжі 24/7, мінімум туристів на курорті та максимум спокою. Відпустку на острові Мае оцінять компанії друзів, які люблять відвідувати вечірки та надають перевагу активному відпочинку.

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