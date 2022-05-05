У кота Степана з'явився конкурент! Кішці з Бородянки створили Instagram – чому її фоловлять

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні з’являються нові герої, які асоціюються з незламністю українського народу. Серед них 15-річна кішка Шафа, яку чудом врятували з 7 поверху розваленої багатоповерхівки в Бородянці. Вона просиділа приблизно два місяці в руїнах без їжі та води, але вижила. 4 травня геройці створили Instagram. Розповідаємо, скільки підписників в Шафи, чому її фоловлять та як вона заробляє на благодійність.

За добу на сторінку Шафи (персидської породи) підписалося понад 5 тис. людей. Перший допис в Instagram киці з мотиваційний текстом та славнозвісним виразом обличчя на фото, який ви бачили на мемах.

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В профілі побачите не лише меми з Шафою, а й фото та відео з реального життя. Наприклад, з лікарні.

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Шафа стала символом незламності, тож надихаючі патріотичні ілюстрації – особливість її контенту.

Путіна вона ненавидить, тож серед контенту побачите ілюстрацію, де киця дре обличчя диктатора зі словами: "Так кортить декого подряпати, що готова пролізти у бункер".

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Киця Шафа з Бородянки – це бренд, тож за посиланням в профілі охочі купують її мерч. Отримані гроші витрачають на порятунок тварин.

Ми також розповідали про Instagram-дня: профіль про те, як жили українці у Карпатах 100 років тому.