У кота Степана появился конкурент! Кошке из Бородянки создали Instagram – почему ее фолловят

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине появляются новые герои, которые ассоциируются с несокрушимостью украинского народа. Среди них 15-летняя кошка Шафа, которую чудом спасли с 7-го этажа разваленной многоэтажки в Бородянке. Она просидела примерно два месяца в развалинах без пищи и воды, но выжила. 4 мая ей создали Instagram. Рассказываем, сколько подписчиков у Шафы, почему ее фолловят и как она зарабатывает на благотворительность.

За сутки на страницу Шафы (персидской породы) подписалось более 5 тыс. человек. Первый пост в Instagram с мотивационным текстом и знаменитым выражением лица на фото, которое вы видели на мемах.

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В профиле увидите не только мемы с Шафой, но и фото и видео из реальной жизни. К примеру, из больницы.

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Шафа стала символом несокрушимости, поэтому вдохновляющие патриотические иллюстрации – особенность ее контента.

Путина она ненавидит, среди контента увидите иллюстрацию, где кошка царапает лицо диктатора со словами: "Так хочется кое-кого поцарапать, что готова пролезть в бункер".

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Кошка Шафа из Бородянки – это бренд, поэтому по ссылке в профиле желающие покупают ее мерч. Вырученные деньги тратят на спасение животных.

Мы также рассказывали об Instagram-дня: профиль о том, как жили украинцы в Карпатах 100 лет назад.