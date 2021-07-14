У Анастасії Заворотнюк через хіміотерапію почалися проблеми з внутрішніми органами – ЗМІ

Зірка "Моєї прекрасної няні" вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. З'явилися нові подробиці про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

З'явилися нові подробиці про здоров'я Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Рідні Анастасії Заворотнюк воліють не розповідати про стан її здоров'я, проте в ЗМІ все одно потрапляє інформація про акторку. Як розповів режисер Олексій Демидов виданню kp.ru, лікарям вдалося повернути зірку "Моєї прекрасної няні" в стадію ремісії після всіх чуток. Тепер акторка перебуває в своєму заміському будинку. Але як зазначив режисер, хіміотерапія негативно вплинула на інші органи.

На жаль, тривале лікування – а була і хіміотерапія, і гормональна терапія – позначилося на внутрішніх органах Анастасії. Постраждали серце, печінка, нирки. Є ускладнення. Через це провадиться додаткове лікування. Як я чув, у неї деякі труднощі з мовленням і рухової функцією. А також з пам'яттю. Права рука частково нерухома ще з минулого року, але масажі роблять свою справу, і відновлення триває, – розповів режисер.

Як себе почуває Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Він зазначив, що незважаючи на все, акторка не втрачає віри в краще. Вона проводить багато часу на свіжому повітрі, але Заворотнюк завжди супроводжує доглядальниця. Акторка сильно поправилася, і їй важко ходити самостійно.

Рідні оберігають зірку "Моєї прекрасної няні" від зайвої уваги, тому мобільного телефона в неї немає. Їй дають телефон, якщо вона з кимось хоче поговорити.

Дочці Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що у дочки Анастасії Заворотнюк почалися проблеми зі здоров'ям через хворобу мами.