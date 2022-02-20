25 найкрасивіших суконь на Тижні моди в Нью-Йорку, які будуть у моді наступної осені

Наймодніші сукні з Тижня моди у Нью-Йорку / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні
Завершився Тиждень моди в Нью-Йорку, де ми розглядали безліч захоплюючих колекцій сезону осінь-зима 2022 року, серед яких був і український бренд Bevza.
Сексуальні силуети, що оголюють тіло, кислотні відтінки, в'язані моделі, луска, шкіра та плісування сигналізували про колективну спрагу свіжого, нового та яскравого.
Як початківці, так і визнані дизайнери представили свої останні витвори, зробивши ставку на постпандемічний шик. Тепер ми знаємо, що будемо носити ефектні, жіночні та сексуальні вбрання, за якими так встигли скучити.
Багато дизайнерів у своїх колекціях поринули в ностальгічні спогади про вируюче нічне життя міста, інші черпали натхнення у метавсесвіті з цифровим одягом, а також з NFT.
Звичайно, не оминуло на подіумі і без зірок. Одяг нового сезону представляли колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс, Белла та Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Карлі Клосс та багато інших.
Переглянути всі колекції сезону, ми вирішили вибрати найкрасивіші сукні Тижня моди в Нью-Йорку, які ми однозначно носимо восени 2022 року.
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