25 найкрасивіших суконь на Тижні моди в Нью-Йорку, які будуть у моді наступної осені

Наймодніші сукні з Тижня моди у Нью-Йорку / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Завершився Тиждень моди в Нью-Йорку, де ми розглядали безліч захоплюючих колекцій сезону осінь-зима 2022 року, серед яких був і український бренд Bevza.

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

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Сексуальні силуети, що оголюють тіло, кислотні відтінки, в'язані моделі, луска, шкіра та плісування сигналізували про колективну спрагу свіжого, нового та яскравого.

Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Як початківці, так і визнані дизайнери представили свої останні витвори, зробивши ставку на постпандемічний шик. Тепер ми знаємо, що будемо носити ефектні, жіночні та сексуальні вбрання, за якими так встигли скучити.

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Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Багато дизайнерів у своїх колекціях поринули в ностальгічні спогади про вируюче нічне життя міста, інші черпали натхнення у метавсесвіті з цифровим одягом, а також з NFT.

Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue

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Звичайно, не оминуло на подіумі і без зірок. Одяг нового сезону представляли колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс, Белла та Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Карлі Клосс та багато інших.

Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Переглянути всі колекції сезону, ми вирішили вибрати найкрасивіші сукні Тижня моди в Нью-Йорку, які ми однозначно носимо восени 2022 року.

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

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