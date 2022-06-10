В Україні запустили онлайн-групи психологічної допомоги. Як приєднатися

В рамках онлайн-проекту можна отримати підтримку людям, які постраждали від війни / Фото: Колаж: Сьогодні

В рамках проекту "Подолати. Психологічна підтримка" сертифікована гештальт-терапевт та сімейний психолог Катерина Вепро допомагатиме учасникам груп подолати травму, заподіяну війною. Ставши учасником проекту, ви дізнаєтеся, що таке травма війни, які її причини і як розпізнати симптоми і чому слід звертатися до фахівців.

Як працювати із травмою війни, кажуть кваліфіковані психологи Фонду Ріната Ахметова. Тут ви зможете дізнатися про свій психологічний стан, пройти тести, а також отримати інформацію з вебінарів та статей психологів.

Реклама

Щоб стати учасником онлайн-групи психологічної допомоги, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова 0 (800) 509 001 / Фото: пресслужба

Нагадаємо, що Фонд Ріната Ахметова з 2014 року надає психологічну допомогу мешканцям України, які постраждали від війни. А тепер розпочинає новий напрямок надання такої підтримки онлайн-групи за участю професійного психолога.

Щоб стати учасником онлайн-групи психологічної допомоги, зателефонуйте за телефоном на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова 0 (800) 509001.

Реклама

Проект реалізується у рамках Музею "Голосу Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Так, з початку повномасштабної війни психологічна допомога від Фонду надана понад 1550 переселенцям, а з 2014 року її отримали понад 85 тисяч жителів країни. Для цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

Також ми писали про страх і панічні атаки під час війни – 3 простих вправи, як подихати стрес .

Ще дізнайтесь як врятувати психіку під час війни та повернути собі радості життя – порада психолога.