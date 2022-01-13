ТОП-9 продуктів для мозку та пам'яті – яка їжа додасть сил та енергії

Морська риба, горіхи, яйця, цільнозерновий хлоб - серед ТОП продуктів для мозку та пам'яті / Фото: unsplash.com

Мозок контролює так багато наших повсякденних функцій, тож слід зміцнювати його здоров'я! Які продукти допоможуть нам у цьому – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Завершення свят та відпустки – це вже стрес. Додайте до цього стрімкий вихід на роботу, очікування від колег і керівника, завдання, що накопичилися. Однак не варто забувати, що ваше ментальне та фізичне здоров'я найважливіше.

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Тільки тоді ви можете бути продуктивним та насолоджуватися життям. Для початку, приділіть увагу роботі мозку. Для ефективної роботи наш мозок потребує не тільки правильного відпочинку, але й повноцінного харчування. Ось 9 продуктів для бездоганної розумової активності.

Жирна морська риба містить велику кількість поліненасичених жирних кислот Омега-3. Саме з цих кислот у нашому організмі виробляється речовина мієлін, що є своєрідним ізоляційним матеріалом для нервових волокон. Крім того, мієлін необхідний для швидкої роботи мозку та передачі інформації від однієї клітини іншій.

Жирна морська риба містить багато поліненасичених жирних кислот Омега-3, а вони корисні для мозку / Фото: unsplash.com

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Волоські горіхи – це ще одне хороше джерело поліненасиченої жирної кислоти Омега-3. Якщо регулярно їсти волоські горіхи, підвищується рівень серотоніну (гормону щастя), а це допомагає протистояти депресії та охоче братися за розумову роботу: 3–5 волоських горіхів на день буде цілком достатньо здоров'ю мозку.

Якщо регулярно є волоські горіхи, підвищується рівень серотоніну (гормону щастя) / Фото: Pixabay

В какао бобах міститься сильний антиоксидант флаванол. Ця речовина покращує кровообіг мозку, а також захищає його від окисних процесів, що призводять до різних нейродегенеративних захворювань (наприклад, хвороби Альцгеймера). Крім того, шоколад підвищує рівень дофаміну в крові – гормону, який відповідає за наш добрий настрій.

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Шоколад підвищує рівень дофаміну в крові – гормону, який відповідає за добрий настрій. / Фото: instagram.com/domchokolada/

Яйця – джерело якісного білка, жирів та вітамінів. Це справжній подарунок для нашого мозку . Крім того, в яйцях міститься багато холіну – речовини, яка допомагає нам зосереджуватися та покращити працездатність нервових клітин. Регулярне вживання яєць дозволить вам тримати мозок у тонусі.

Регулярне вживання яєць дозволить вам тримати мозок у тонусі / Фото: unsplash.com

Брокколі – це одне з головних джерел вітаміну K, який підтримує нормальну діяльність мозку. Крім того, броколі містить бор, дефіцит якого призводить до зниження мозкової активності. Для нормальної мозкової діяльності корисні всі види капусти: брюссельська, кольорова, білокачанна, пекінська.

Для нормальної мозкової діяльності корисні всі види капусти / Фото: Depositphotos

Яблука містять майже всі мінеральні речовини та вітаміни. Регулярне їх вживання оздоровлює судини мозку, перешкоджає їх закупорці. Отже, мозок завжди працюватиме бездоганно, а ще знизиться небезпека крововиливів.

Яблука – фрукти, які допоможуть уникнути раку / Фото: unsplash.com

Чорниця – джерело антиоксидантів, які дуже потрібні для правильної роботи мозку Антиоксиданти, що містяться в чорниці, допоможуть позбавитися шкідливих речовин, що ушкоджують клітини мозку. Регулярне вживання чорниці покращує когнітивні функції та пам'ять.

Сочевиця – джерело заліза та амінокислот, необхідні швидкого перебігу біохімічних процесів у мозкових клітинах. Так забезпечується ясність розуму та підвищується швидкість мислення.

Замініть білий хліб на хліб із борошна грубого помелу, і ви швидко відчуєте різницю у бік покращення. Якщо ми їмо білий хліб або борошна вищого ґатунку та здоби, у кров викидається багато інсуліну, після чого мозок починає "відключатися".

Замініть білий хліб на хліб із борошна грубого помелу, і ви швидко відчуєте покращення в роботі мозку / Фото: unsplash.com

Тому для мозкової активності найкраще вживати "повільні" вуглеводи , що містяться в цільнозернових продуктах і борошні грубого помелу. Так ви допоможете мозку зарядитись енергією на весь день.

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