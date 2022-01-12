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Врятувати талію – як "знежирити" калорійні страви на старий Новий рік 2022

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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12 січня, 13:10
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Солодка випічка, свинячий рулет, а то й ціле смажене порося, ситна кутя – страви на старий Новий рік "загрожують" зайвими кілограмами. Що робити – у статті
«Знежирити» калорійні страви на старий Новий рік 2022 просто – менше цукру, а смажене можна замінити запеченим
«Знежирити» калорійні страви на старий Новий рік 2022 просто – менше цукру, а смажене можна замінити запеченим / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо новорічні та різдвяні свята "вдарили" по вашій талії, печінці та підшлунковій залозі, то зовсім необов'язково на старий Новий рік об'їдатися калорійними стравами. Що приготувати на Василів вечір, щоб було смачно, корисно і не так калорійно – з'ясовуємо з експертами.

Взагалі, що заведено готувати на старий Новий рік?

Вечір 13 січня у народі називається Щедрий, або Василів вечір, а святий Василь – "шеф" над поросятами. На святковому столі у наших предків у цей день завжди було ціле запечене порося або свинина за святковим рецептом.

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Також на старий Новий рік готують птицю, здебільшого курку, та кроля. Ще подають більш ситну кутю, вареники, солодку випічку, запіканки та бабки. Крім цього, на столі має бути узвар.

Узвар з погляду дієтології – це чудовий напій для травлення
Узвар з погляду дієтології – це чудовий напій для травлення / Фото: Depositphotos

Узвар з погляду дієтології – це чудовий напій. Як зазначає алерголог, тренер з фітнесу, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща дієтолог Олександр Кущ, узвар особливо добре допомагає відтоку жовчі. А жовч сприяє процесу травлення. Це особливо важливо після святкового застілля.

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А от свинина вважається жирним м'ясом. Але думка, що саме через м'ясо людина набирає вагу, хибна: погладшати можна через неправильне приготування м'ясних страв, як і рослинних теж. Смажена жирна свинина, безперечно, далеко не дієтичний продукт. Якщо ви не можете обійтися без свинини, краще брати свинячу вирізку і не смажити, а запікати. А от курка та кріль – більш дієтичний продукт, але знову ж таки важливо, як вони приготовані.

Тобто саме смажена їжа шкідлива?

Трансжири, які утворюються у процесі смаження як м'ясних, так і рослинних продуктів, шкідливі. Смажена картопля, м'ясо та ще плюс печене в раціоні, швидкі вуглеводи (тобто солодощі, цукор) – все це у великій кількості якраз сприяє набору зайвої ваги.

У процесі смаження як м'ясних, так і рослинних продуктів утворюються трансжири, тому краще запікати, а не смажити.
У процесі смаження як м'ясних, так і рослинних продуктів утворюються трансжири, тому краще запікати, а не смажити. / Фото: Pinterest

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Якщо людина більшу частину життя харчується раціонально, печеня, печене, цукерки в її меню – рідкісні гості, то один вечір з таким "харчовим марафоном", звичайно ж, не призведе до стрибка ваги.

Але якщо людина, схильна до швидкого накопичення жирової тканини, стежить за харчуванням і вирішить "відірватися", налягаючи на смажене порося або жирну солодку випічку, зайві кіло можуть повернутися. До того ж після новорічних та різдвяних застіль багато хто не тільки наїв зайві кілограми, а й перевантажив підшлункову залозу, печінку.

Як зробити кутю менш калорійною

Якщо надходження вуглеводів в організм наростає до вечора, та ще й на тлі сидячого способу життя, набору зайвої ваги не уникнути. Тому що вночі ферментування знижується, а це сприяє накопиченню зайвого жиру. На старий Новий рік, крім м'ясних страв, подають кутю та печене – якраз вуглеводну їжу. І те, що не з'їли проти 14 січня, звичайно ж, доїдають у вихідні дні.

Якщо ви хочете більш дієтичну корисну кутю, готуйте її з цільнозернової крупи, не кладіть цукор та вершкове масло
Якщо ви хочете більш дієтичну корисну кутю, готуйте її з цільнозернової крупи, не кладіть цукор та вершкове масло / Фото: instagram.com/korysna_kramnytsya

Якщо ви хочете більш корисну кутю, то готуйте її з цільнозернової крупи, а не з обробленої (шліфованої, пластівців тощо). Адже разом з клітковиною під час оброблення зерен втрачаються всі корисні мікроелементи. Гречана кутя, яку багато хто вважає більш дієтичною, насправді калорійна. Тому що гречка за своєю калорійністю перевершує навіть картоплю!

Тому найбільш універсальна крупа для куті – пшенична, кус-кус або булгур. А щоб каша була менш калорійною, не кладіть у неї цукор, вершкове масло можна замінити оливковою олією, а солодощі куті нададуть горіхи або сухофрукти.

А як же солодощі та алкоголь?

Алкоголь – теж калорійний продукт, а в поєднанні із солодощами спиртне "б'є" не лише по талії, а й по підшлунковій залозі. Гастроентеролог Євгенія Бєлінська рекомендує різноманіття печених виробів та цукерок замінити екзотичними фруктами. Буде смачно, корисно і не так, як ви звикли їсти щодня. Тобто буде відчуття святкової вечері та відповідна атмосфера.

Велику кількість борошняних виробів і цукерок можна замінити екзотичними фруктами
Велику кількість борошняних виробів і цукерок можна замінити екзотичними фруктами / Фото: freepik.com

Пам'ятайте, алкоголь залишиться у цьому світі й після свята, до того ж багато хто вже добре відзначив Різдво та Новий рік. Також недоцільне вживання сорбентів і рослинних олій, "щоб не п'яніти". Пам'ятайте про правильне поєднання продуктів, наприклад, підвищують засвоєння білків овочеві салати. А високовуглеводні продукти з олією, навпаки, дадуть різкий стрибок цукру в крові.

Може, вжити ферменти для травлення?

Експерти радять не призначати собі ферментних препаратів чи інших ліків. Якщо ваш сімейний лікар або інший фахівець призначив ферментні препарати ще до новорічних свят, то виконуйте його поради, але не перевищуйте дозування. Вживати ферменти "для профілактики" не варто, краще стежити за обсягом і якістю того, що ви їсте.

Стежте за обсягом і якістю їжі, що поглинається, а приймати ферменти
Стежте за обсягом і якістю їжі, що поглинається, а приймати ферменти "для профілактики" не варто / Фото: unsplash.com

Для підтримання організму, як зазначає Олександр Кущ, з добавок можна вживати вітаміни, цинк, селен, вибрати комплекс мікроелементів у поєднанні з амінокислотами. Підходять Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, вони найбільш щадні для травлення і підтримають ваш організм.

Якщо ви занедужали, то одразу зверніться по допомогу до фахівця, принаймні до сімейного лікаря. І пам'ятайте, щоб ранок після святкової вечері був радісним, їжте і пийте в розумних межах, бо надмірність до добра не доведе.

Також читайте: Чи важливо снідати для схуднення

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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