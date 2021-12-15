Гормони щастя – як навчити мозок виробляти "молекули кохання" і не лише їх

Почуваєте себе нещасливо – почніть частіше обійматися, хвалити оточуючих, цілуйтеся, їжте менше цукру, і все зміниться. А ще перевірте гормональне тло

Навчити мозок виробляти гормони щастя та «молекули кохання» допоможуть обійми та радісні враження / Фото: Колаж: Сьогодні

Гормон окситоцин або як його ще називають "молекула любові" виробляється при обіймах та поцілунках , а серотонін, гормон щастя – при похвалах. Навчити мозок виробляти "радісні" гормони можна не тільки змінивши звички, а ще за допомогою харчування та способу життя. Як це зробити, розповіла кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог. Ганна Шаргородська .

Анна Шаргородська / Фото: пресслужба

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Як гормони впливають на настрій

Відчуття щастя та балансу в житті легко втрачається не тільки через стреси або фінансові проблеми. При порушенні гормонального фону, коли організму бракує дофаміну, окситоцину, серотоніну та ендорфіну, їх ще називають "гормонами щастя", людина стає менш щасливою.

Восени частіше болить голова через стрес, загострення болячок та прийом ліків / Фото: freepik.com

Дефіцит таких гормонів призводить не тільки до зниження життєвої енергії та відсутності радості, а ще головним болям, тривожності, безсонню. При особливо запущених випадках допоможе ендокринолог і психолог, загалом же змінити свій гормональний профіль самому можна, якщо почати формувати корисні звички у поведінці, харчуванні та способі життя.

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Як підвищити серотонін, ендорфіни та інші гормони щастя?

Якщо виконувати більше коротких дій, що приносять задоволення, то мозок починає виробляти більше ендорфінів. Наприклад, заняття улюбленим спортом, смачна їжа, секс. Підняти рівень ендорфіну у команді допоможуть спільні вечірки, корпоративні традиції та інші активності щодо об'єднання колективу.

Щоб мозок "не скупився" на рахунок дофаміну, гормону винагороди, важливо отримувати задоволення від досягнутих цілей. Навіть маленька перемога, наприклад, вивчені кілька слів іноземною мовою, яка вам погано дається, відмінний стимул для вироблення дофаміну.

Для стимуляції окситоцину, гормону кохання, варто частіше обніматися та цілуватися / Фото: freepik.com

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Тобто робите щось, чим ви потім пишатиметеся. І пам'ятайте, що дефіцит дофаміну призводить до тривожності, занепаду мотивації та поганого настрою. Відчути себе щасливішим і коханим допоможе окситоцин, для його стимуляції варто частіше обійматися та цілуватися (звичайно, не варто це робити з тими, хто не хоче).

І, нарешті, розслабитися, почуватися благополучно, підвищити самооцінку допомагає серотонін. Цей гормон активно виділяється при похвалах, компліментах, підтримці. Тому частіше хвалите інших, і вони вам відповідатимуть тим же.

Як підвищити гормони щастя в домашніх умовах

Найважливіше – це навчитися справляти зі стресом, у цьому допомагають медитації, масаж, психотерапія. Але не тільки антистресовими процедурами, навіть харчуванням можна вплинути на свій мозок і "змусити" його виробляти більше гормонів щастя.

Так, цукор (у тому числі цукерки, торти та інші продукти з цукром) та алкогольні напої варто звести до мінімуму, особливо жінкам. Оскільки спиртне та цукор призводять до порушення балансу естрогену та тестостерону, статевих гормонів, у жінок. А ще збільшують рівень кортизолу, гормону стресу, в результаті людина стомлюється швидше.

Щаслива людина – це активна людина, ходіть пішки, гуляйте чи відвідуйте спортзал / Фото: freepik.com

Щаслива людина – це активна людина, будь-яка фізична активність, хоча б 30 хвилин на день також допоможе знизити кортизол, а отже – вплив стресу. А ще вчіться не стримувати себе, якщо ви не звикли до прояву емоцій. Будь-яка ситуація, де можна весело реготати, обійнятися, отримати будь-які враження, вам на руку.

Тримайте поставу …так, це не жарт. Ваші пози, згорблена спина та плечі ніяк не сприяють відчуттю щастя. І вчіться гнати геть думки про те, що у вас нічого не виходить, що ви чогось боїтеся – у цьому дуже добре допомагає медитація, йога та психотерапія.

Також раніше ми писали, як впоратися із гормональними прищами.