Куди піти в Одесі на пляж, щоб бюджетно і водночас красиво

Популярні пляжі Одеси для відпочинку

Одеса цьогоріч популярна серед українських туристів не менше Єгипту та Туреччини. Окрім культурного і нічного життя, на мандрівників звичайно ж чекає море і пляжі, яких у місті на будь-який смак.

Ми зібрали в одній статті найкращі побережжя Чорного моря для відпочинку. Бо засмагу, купання та фото на заході сонця ніхто не скасовував! А щоб літо було цікаве – перегляньте календар лайфхаків від Life Сьогодні.

Пляж "Відрада"

Пляж "Відрада" / Фото: instagram.com/serge_os/

Розпочнемо з пляжу "Відрада", який відомий своїм каміння з надписом Villa Otradа. Його обирають за білий пісок та пологий вхід в море. Хоч пляж розташований в Приморському районі (до центру 4 км), тут мало відпочивальників.

До "Відради" можете добратися на канатній дорозі за 70 гривень, яка з’єднує Французький бульвар та згаданий пляж. У деякі святкові дні, як Трійця чи Пасха послуга безкоштовна! До слова, протяжність дороги 425 метри – встигнете насолодитися Одесою з висоти. Але орієнтовно до 10 хвилин.



Туристи пляжу вечеряють в місцевому ресторані "Вілла Отрада" з середніми цінами, щоб насолодитися атмосферою та їжею сповна. З розваг знайдете дитячі гірки, прокат човнів, катамаранів і скутерів.



Що по цінах? Вхід на пляж безкоштовний, але за оренду шезлонга треба платити – від 100 гривень. Душ та кабінки для переодягання пропонують гостям безоплатно. Скористайтеся ними!

Пляж "Аркадія"

Оксамитовий сезон-2020 в Одесі / Фото: Depositphotos



І не без візитівки Одеси – піщаного пляжу "Аркадія". На вході ростуть пальми, які слугують першим дзвінком, що це небюджетне місце. До слова, він рахується одним із найдорожчих. І на його території розміщені популярні комплекси як "Ібіца", "Ітака" та "RED Line". Відповідно, туристів на "Аркадії" – достатньо, щоб вам не вистачило, навіть, платного шезлонга для оренди. Але тут можна зекономити, якщо не бронювати лежак та взяти їжу з собою. До слова, якщо ви з дітьми, то завітайте в парк атракціонів, який знаходиться неподалік пляжу.

Більшість території пляжу зайнято платними шезлонгами та бунгало. Тому для всіх, хто хоче лягти на піску – місць не вистачає! Але вихід є – приходьте зранку, щоб забронювати свій простір просто неба для засмаги або ж беріть в оренду шезлонги, якщо плануєте небюджетний відпочинок.



Що по цінах? Вхід на пляж безплатний, але за додаткові зручності треба платити: оренда шезлонгу від 150 грн, а парасоль від 50 грн.

Пляж "Ланжерон"

Оксамитовий сезон в Одесі / Фото: instagram.com/level_beach

"Ланжерон" – це найстаріший пляж Одеси, який знаходиться за 15 хвилин ходьби від центру міста. Тут багато розваг: дельфінарій "Немо", ресторани, кафе та нічні клуби. Територія велика, а глибина моря більша, ніж на інших узбережжях міста. Врахуйте це, якщо плануєте відпочинок з дітьми! Але все ж інфраструктура для їх відпочинку присутня, знайдете майданчики, мотузковий парк та пологий вхід у море. Неподалік "Ланжерону" рекомендуємо завітати в Terrace. Sea View на ланч з морським пейзажем.



Що по цінах? Аналогічна історія – пляж, душ та кабінки для переодягання безкоштовні, а за шезлонг треба платити від 120 гривень

Пляж "Лузанівка"

Пляж "Лузанівка" / Фото: Tripadvisor

Якщо вас не турбує наплив людей, а навпаки їх компанія підбадьорює, то вам на один із найбільших пляжів Одеси – "Лузанівку". До слова, його протяжність орієнтовно 1,4 км. Якщо порівняти з "Ланжероном" та "Аркадією", то тут бюджетніші ціни на ланчі в кафе та шезлонги.

Що по цінах? Вхід на пляж безкоштовний, за потреби туристи орендують шезлонги – ціна стартує від 80 гривень. І не без водних активностей, прайс на "банан" – 100 гривень, а "таблетку", яку ще називають "Бетмен" – 250 гривень.

Пляж "Дельфін"

Пляж "Дельфін" / Фото: aquaparkodessa.com.ua

Завітайте і на пляж "Дельфін", який знаходиться на Французькому бульварі! Білий пісок та велика територія вас здивують, навіть у час пік там реально знайти місце. На місцевості також облаштована інфраструктура для людей з обмеженими можливостями та пологий вхід у море, який комфортний для дітей. На території знаходиться ресторанно-пляжний комплекс Noir Beach, де ви можете пообідати та орендувати лежак, якщо плануєте небюджетний відпочинок.

До слова, неподалік "Дельфіну" також можна пожити в кемпінгу, якщо ви не хочете витрачати багато коштів на готель. На території є кухня, душ та санвузол, а ще єдиний в Україні на березі моря скеледром.

Що по цінах? Вхід на пляж безкоштовний, а оренда шезлонгу на Noir Beach коштує – 200 гривень, щодо їжі, то обід обійдеться орієнтовно в 350 гривень. Проживання в кемпінгу – 100 гривень за добу.

Вмикайте відео, щоб побачити на власні очі реалії пляжу "Дельфін" та як живуть в кемпінгу просто неба

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