​​Tiffany & Co продає за 3 млн 900 тис. гривень різдвяний адвент-календар. Але чому так дорого?

​​Tiffany & Co продає за 3 млн 900 тис. гривень різдвяний адвент-календар

Поки Bottega Veneta продає махрові халати для холодних вечорів за 16 тис. гривень, ​​Tiffany & Co дивує новорічним адвент-календарем 2021-го року за 3 млн 900 тис. гривень. Про це повідомляє HYPEBEAST.

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Адвент-календар помістили в дерев’яну коробку з білого дуба, яку виготовили в Нью-Йорку. Вона на перший погляд здається звичайною. Але після її відкриття, кожен змінює свою думку.

Бо всередині зображена картина в мініатюрі Equals Pi художника Жана-Мішеля Баскія. Вона слугує "дверима" до коштовних подарунків календаря, які окремо запаковані. Їх 24 штуки.

​​Tiffany & Co продає за 3 млн 900 тис. гривень різдвяний адвент-календар / Фото: hypebeast

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Картину також Tiffany & Co задіяв в нещодавній зйомці рекламної кампанії бренду, в якій взяли участь Beyonce та Jay-Z.

/ Фото: The Washington Post

Бренд не розсекретив, які подарунки заховані всередині. Але 2019-го вони помістили в адвент-календар коштовності, які здивували любителів особливого. Серед них були сережки з 18-каратним золотом та потрійними краплями за 120 тис. гривень. Ймовірно, в 2021-му не обійшлося без прикрас з останніх колекцій за тисячі.

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​​Tiffany & Co продає за 3 млн 900 тис. гривень різдвяний адвент-календар / Фото: hypebeast

Нагадаємо, що адвент-календар використовують для відліку днів до Різдва. Його обожнюють у європейських країнах, тож часто купують в подарунок рідним. Основний задум календаря – датовані подарунки, які треба відкривати в конкретні дні (дату вказують на упаковці).

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