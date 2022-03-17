Thanks for your support! Художниця присвячує чудові ілюстрації зіркам, які підтримали Україну

Художниця присвячує чудові ілюстрації зірок, які підтримали Україну / Фото: instagram.com/alina_art_collage/

Зараз, у найтемніші для українського народу часи, будь-яка підтримка – безцінна! Ми бачимо всіх і кожного, хто простяг свою руку, хто голосно заявив про свою позицію і сміливо доносить її мільйонам людей, хто попрощався з ринком країни-агресора і буде вірний правді до кінця! Талановита українська художниця по-своєму віддячила світовим знаменитостям, які підтримали нашу країну.

В Instagram @alina_art_collage української художниці на ім'я Аліна вже з'явилися десятки зображень західних зірок, які надали свою підтримку Україні в цей непростий час.

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Ось шикарний портрет колоритних Девіда та Вікторії Бекхем, які відкрили збір коштів для допомоги українським дітям.

А які гарні українці вийшли з Райана Рейнольдса та Блейк Лайвлі, які пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.

Упевнені, така колоритна обкладинка викликала б захоплення у Дженніфер Еністон, яка допомогла українцям, які постраждали через Путіна.

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Дивіться ще більше неймовірних ілюстрацій талановитої українки.

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Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, де перебуває і як підтримує зв'язок із президентом.