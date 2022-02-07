Такі солодкі хижаки: курйозні та зворушливі фото та відео видр

Смішні видри піднімуть вам настрій і зарядять позитивом / Фото: Инстаграм
Починайте свій ранок із посмішки! А щоб так і було, ми маємо план заряджання вас позитивним настроєм. Раніше ми ділилися фото та відео найхаризматичішої у світі свинки Джузеппи. А сьогодні пропонуємо порцію розчулення від душевних видр.
Якщо ви думаєте, що найзворушливіші тварини у світі – це котики та собаки, тоді ви сильно помиляєтеся. Навіть хижаки бувають неймовірно милими та солодкими. Хто б міг подумати, що видри такі душевні!
Видри – це земноводні чи річкові хижаки. Але це не заважає бути їм смішними та викликати бажання їх потискати. Не вірите? Тоді дивіться.
Ще більше крутих фото видр дивіться у галереї.
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