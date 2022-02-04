Найхаризматичніша свинка у світі: милі та курйозні фото поросяти Джузеппи

Тому, як вона вміє кайфувати та насолоджуватися життям, варто повчитися кожному з нас. Особливо корисно це робити наприкінці тижня

Найкайфейніша свина у світі / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/

Ми за те, щоб налаштувати вас на продуктивне завершення робочого тижня, а для цього нам знадобиться тріска позитиву. Вчора ділилися кумедними фотографіями єнота-ненажери Булочки, а сьогодні познайомимо вас із неймовірною свинкою Джузеппою.

Карликова домашня свинка з романтичним ім'ям Джузеппа належить дівчині на ім'я Настя. Господиня милого вихованця — дизайнер одягу. Вона завела окрему сторінку в Instagram для своєї улюблениці.

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Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/

На сторінку Джузеппи вже підписано 65 тис. фанів. І це не дивує, адже спостерігати за нею — суцільне задоволення!

Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/

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Тільки подивіться, як круто вміє ця свинка кайфувати від життя! Усім би в неї повчитися.

Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/ 1 /12

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