Найхаризматичніша свинка у світі: милі та курйозні фото поросяти Джузеппи

Тому, як вона вміє кайфувати та насолоджуватися життям, варто повчитися кожному з нас. Особливо корисно це робити наприкінці тижня
Найкайфейніша свина у світі / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Ми за те, щоб налаштувати вас на продуктивне завершення робочого тижня, а для цього нам знадобиться тріска позитиву. Вчора ділилися кумедними фотографіями єнота-ненажери Булочки, а сьогодні познайомимо вас із неймовірною свинкою Джузеппою.
Карликова домашня свинка з романтичним ім'ям Джузеппа належить дівчині на ім'я Настя. Господиня милого вихованця — дизайнер одягу. Вона завела окрему сторінку в Instagram для своєї улюблениці.
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
На сторінку Джузеппи вже підписано 65 тис. фанів. І це не дивує, адже спостерігати за нею — суцільне задоволення!
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Тільки подивіться, як круто вміє ця свинка кайфувати від життя! Усім би в неї повчитися.
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
Милі та курйозні фото свинки Джузеппи / Фото: instagram.com/giuseppe_pig/
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