Чи так важливо снідати для здоров'я та схуднення і кому саме – думка дієтолога

Не завжди важливо снідати тим, хто худне, а кому саме – підкаже дієтолог / Фото: freepik.com
В деяких випадках при схудненні сніданок – зовсім не панацея, особливо якщо людина, що почала худнути, не звикла до ранкового прийому їжі. Чи дійсно роль сніданку переоцінено кому обов'язково потрібен ранковий прийом їжі і що не варто їсти на сніданок – допомогла розібратися дієтолог Олеся Добрянська .
Чому всі говорять про важливість сніданку
Я не здивую вас, якщо скажу, що сніданок у дієтології прийнято вважати обов'язковим, -каже Олеся Добрянська, – до того ж чимало публікацій на PubMed нам показують, що люди, які пропускають сніданок, у середньому мають більшу вагу. Але медична наука вважає факт доведеним і статистично достовірним навіть за 50 відсотковою частотою помилок.
Оскільки: не враховують соціальний статус людини, її загальний раціон, як і якість уживаних продуктів, стиль життя, наявність або відсутність шкідливих звичок, генетичну схильність тощо. Тому особиста перевага тут – дуже важливий чинник.
Дійсно на практиці, здебільшого у жінок з ожирінням де тригером виступають вечірні переїдання або під'їдання протягом дня, сніданок (його наявність) виступає як інструмент підтримки або втрати ваги.
Кому ж обов'язково треба снідати, а кому – ні?
Користь сніданку справді переоцінена. Насправді важливим є не тільки той факт, що людина снідає або навпаки, не приймає їжу вранці, а й яку саме їжу вона їсть на сніданок , а також протягом решти дня.
Якщо "в першу годину" після пробудження людина щодня з'їдає солодку гранолу із щедро налитим зверху медом, то навряд чи від цього буде користь для їїздоров'я та ваги. І можна уникнути досліджень, щоб це довести.
Людині з ожирінням, яка зараз знаходиться на зниженні ваги і у якої тригер – це застілля або вихідні, я не рекомендуватиму обов'язково включати сніданок, якщо до цього він був відсутній, – каже Олеся Добрянська. – Я рекомендуватиму систему, план і планування харчування. А ще попрацювати із тригерами. Тому що рекомендація "обов'язково снідати" в даному випадку може призвести навіть до набору ваги.
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