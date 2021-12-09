Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін ⚽ Зоря - Буде-Глімт: онлайн 💡 Заборона пакетів 🎄 Новий рік 2022

Свята в Україні

Капелюх на Новий рік

Колір року по Pantone

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

5 варіантів корисного сніданку взимку – що їсти зранку, щоб не гладшати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
9 грудня, 13:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Корисний сніданок обов'язково має бути свіжим, теплим та білковим, а поїсти краще з 7-ї до 11-ї години ранку. Чому важливо снідати і чим саме – у статті
Без корисного сніданку взимку не обійтися: їсти зранку важливо, щоб не гладшати
Без корисного сніданку взимку не обійтися: їсти зранку важливо, щоб не гладшати / Фото: Колаж: Сьогодні

"Швидкі" пластівці або мюслі, якими багато хто любить снідати, – далеко не найкращий варіант ранкової їжі, навіть якщо залити їх теплим молоком. Але ще більше згубно для здоров'я взагалі не снідати. Чому – дізнаємося від наших експертів.

Чому потрібно снідати обов'язково?

Ранкова їда допомагає нашій травній системі "прокинутися": особливо активно органи травлення починають працювати з 7-ї ранку до 11-ї дня. Як зазначає консультант зі здорового харчування та лікарка тибетської медицини Олена Беляєва, ранковий сніданок, та ще й правильними продуктами, підтримає роботу організму, допоможе метаболізму й навіть допоможе запобігти розвиткові захворювань.

Реклама

Теплий сніданок допомагає наповнити нас енергією на весь день
Теплий сніданок допомагає наповнити нас енергією на весь день / Фото: unsplash.com

Зокрема, завдяки ранковій їді можна збалансувати рівень цукру в крові, запобігти розвиткові діабету другого типу. Взагалі, будь-якої пори року снідати краще теплими продуктами, тобто після їх термічної обробки. Взимку це особливо важливо, теплий сніданок допомагає наповнити нас енергією на весь день, підтримати імунну систему.

Саме теплий сніданок допоможе шлунку успішно "воювати" із соляною кислотою та виробляти ферменти. Але гаряча кава, та ще й із сигаретою натще – це не сніданок, а знущання зі свого здоров'я.

Реклама

Що не можна їсти на сніданок?

Якщо хочете бути здоровими і допомогти своїй травній системі, забудьте про бутерброди в сухом'ятку, солодкі пластівці чи мюслі, та ще й з холодним молоком.

Також важливо готувати свіжі сніданки – вчорашні підігріті каша, суп, варені сосиски не корисні як сніданок. Зробити ранковий омлет, зварити кашу (особливо якщо ви замочили крупу на ніч) або на крайній випадок обійтися гарячим бутербродом буде не набагато довше, але значно корисніше.

Кава, навіть гаряча, та ще з цигаркою – це знущання над здоров'ям, а не сніданок
Кава, навіть гаряча, та ще з цигаркою – це знущання над здоров'ям, а не сніданок / Фото: freepik.com

Реклама

І, звичайно ж, печиво, цукерки або перехоплений дорогою на роботу хот-дог – теж поганий варіант для сніданку. Ранкова їжа має бути насичена вітамінами, мінералами, Омега-3 жирними кислотами, які допоможуть мозку краще працювати протягом дня.

Якщо вам не вистачає мотивації їсти на сніданок здорові продукти, то подумайте про те, що правильний сніданок ще допоможе втрачати зайву вагу. Ситний сніданок із здорових продуктів не дасть відчувати сильного голоду до обіду. Тоді за обідом не буде бажання переїдати і перебиватися солодощами та іншою нездоровою їжею.

Які продукти підходять для сніданку

Після пробудження випийте натще склянку кип'яченої води (охолодженої до приємної вам температури), це допоможе "увімкнути" травлення . Для сніданку вибирайте легкі, але одночасно ситні продукти – наприклад, кашу (але не кашу-хвилинку, краще зварити із замоченої на ніч крупи).

Для корисного сніданку підходять легкі за властивостями продукти: тушковані овочі або запечені на грилі чи духовці фрукти, яйця, їх можна зварити або зробити омлет, гарячий тост з цільнозернового хліба.

Тушковані овочі з яйцями або омлет чудово підходять для сніданку
Тушковані овочі з яйцями або омлет чудово підходять для сніданку / Фото: instagram.com/mybreakfast_ideas/

Після сніданку каву, чай, а особливо холодну воду відразу краще не пити. Якщо дуже хочеться, зробіть кілька ковтків, а сам напій випийте через 15-20 хвилин після їди.

А чи можна приклад правильного сніданку?

Один з найкращих білкових продуктів для корисного сніданку – це яйця. Омлет з овочами – непоганий варіант. Поки він готуватиметься, ви можете прийняти душ. Яйця можна їсти щодня (1-2 штуки). До збитих яєць додайте овочі – можна потерти на тертці цукіні, кабачок, порізати болгарський перець, ці овочі швидко тушкуються.

До білкових продуктів на сніданок ідеально підходять свіжі або парені овочі, а на десерт – фрукт.
До білкових продуктів на сніданок ідеально підходять свіжі або парені овочі, а на десерт – фрукт. / Фото: Depositphotos

Можна розбавити тушковані овочі салатом зі свіжих овочів, покласти трохи насіння льону, кунжуту чи соняшнику. Психолог, дієтолог, консультант із здорового харчування Ксенія Рен рекомендує білкові сніданки. До білкових продуктів, як уже сказано, ідеально підходять свіжі або парені овочі, а на десерт – фрукт. Ось кілька варіантів, що приготувати:

  1. Вівсяний млинець із фруктами та сиром.
  2. Трохи каші з яйцем та салатом, фрукти на десерт.
  3. Тост цільнозерновий з сьомгою та салатом.
  4. Яєчня з овочами, салат, фрукти.
  5. Сирники, фрукти, запіканка.

Також ми писали, як схуднути до Нового року без шкоди для здоров'я.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
6 - 12 грудня
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти