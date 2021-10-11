7 весільних трендів весни 2022, від яких ми в захваті

Весільні тренди весна 2022 / Фото: runway360.cfda.com
У минулому році пандемія і локдауни порушили весільні плани багатьох пар. В даний час закохані насолоджуються можливістю відсвяткувати день любові і відданості. Чого тільки варте одруження Моргенштерна.
У свою чергу дизайнери і модні бренди раді представити свої останні колекції святкових нарядів на Тижні весільної моди, яка пройшла в Нью-Йорку.
Ми подивилися всі весільні колекції і вибрали 7 важливих трендів весни 2022.
Маленька чорна деталь
Різноманітні кольорові рішення в нарядах нареченої завжди були популярні. У цьому сезоні дизайнери вирішили додати нотку сміливості, прикрасивши білосніжні вбрання чорної деталлю. Такий елегантний акцент додасть образу контрастності і чарівності.
Пишні рукава
Довгі рукава з буфами і рукава-ліхтарики – хіт нового сезону. Ці деталі всіляких форм були представлені майже в кожній колекції. Спадаючі, пишні або каскадні, всі вони підкреслять прості силуети і додадуть образу романтичності.
Корсети
Дизайнери весільних суконь, як і всі ми, піддалися впливу серіалу "Бріджертони". Корсети, що відсилають до епохи регентства, стали новим модним трендом майбутньої весни.
Розрізи
Найсексуальніша тенденція 2021 і 2022 року. Дизайнери пропонують нам відкривати більше частин тіла на загальний огляд. Бренди весільних суконь вторять їм і показують свої варіанти найкрасивішої сукні в житті кожної дівчини.
Вибирайте варіанти на свій розсуд: розрізи до стегна, глибокі вирізи декольте або оголена спина.
Міні
Плаття нареченої, що відкривають довгі стрункі ноги, зведуть з розуму не тільки нареченого, а й усіх запрошених на весілля чоловіків. Зверніть увагу на оригінальні фасони. Наприклад, з подовженими шлейфами, рукавами-ліхтариками або з корсетами.
Штани
Брючні костюми замість традиційної сукні нареченої давно не новина. Навесні 2022 року дизайнери пропонують вдягати класичні білі смокінги разом з ажурними шовковими блузами. Прямі силуети штанів і скінні краще відкласти подалі, а вибирати форму кльош. Ідеальним поєднанням стане заміна жакету на блузи.
Замість фати
Замість звичного аксесуара вибирайте небанальні варіанти. Віночки, стрічки, банти, хустки і чепчики, що переходять в кейп, пов'язки, як у Еді Седжвік і обідки. Невід'ємний атрибут класичного образу нареченої вже давно зазнав масу змін.
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