Lifestyle
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Скільки коштує 1 вересня

З чим носити вишиванку

Пиріг з персиками

На море восени

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Собчак – тамада, Івлєєва в жалобі: топ дивних і не дуже нарядів з весілля Моргенштерна

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
31 серпня, 22:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Викуп нареченої, дешеве шампанське, лімузин в кульках і традиційні конкурси ... А як ви собі уявляли весілля Моргенштерна?
/ Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Сьогодні одружується Моргенштерн, який відзначився, коли робив пропозицію своїй дівчині Діларі Зінатулліній.

Реклама

У своєму акаунті в Instagram щаслива наречена опублікувала перші кадри з весілля з репером. Торжество проходить в кращих російських традиціях – так пара вирішила посміятися з радянського минулого, яке досі вкоренилося в свідомості у багатьох.

Пройшовши викуп нареченої з усіма класичними завданнями, пара возз'єдналася і відправилася на автомобілі Daewoo Lanos, обвішаному кульками, до РАГСу на розпис. Для заходу репер надів класичний сірий костюм, а наречена була в білій весільній сукні-бюстьє з довгим шлейфом. Зачіска з начосом і тіара додавалися.

Після офіційної церемонії Моргенштерн і Ділара пересіли в лімузин. Як розповів сам репер, це найстаріший класичний білий лімузин, який їм вдалося знайти в службах прокату.

Реклама

Своїми нарядами з нагоди весілля Моргенштерна вражали і гості. Ксенія Собчак, яка виконувала роль тамади, для першої частини заходу вибрала класичний діловий костюм яскравого кобальтового кольору від Roseville і туфлі коричневого відтінку на маленьких підборах Age of Innocence.

Для самої ж вечірки Собчак переодяглася в яскраво-жовту сукню в стилі 90-х і туфлі кольору металік. Так ведуча обігравала образ далекої родички з Уфи. Зачіску і макіяж вона зробила відповідні.

Реклама

Ксенія Собчак в образі дальньої родички із Уфи
Ксенія Собчак в образі дальньої родички із Уфи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Настя Івлєєва прийшла на весілля в жалобі. Зірка виклала сторіз в своєму Instagram, де відобразила себе в чорному образі – плаття і вуалі. Думаємо так Настя хотіла відповісти жовтій пресі, яка останнім часом тільки й пише про її розлучення і страждання за екс-чоловіком.

Настя Івлєєва на весіллі Моргенштерна
Настя Івлєєва на весіллі Моргенштерна / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Ділара с подружками нареченої
Ділара с подружками нареченої

Реклама

Дивіться в ролику про зоряні весілля року:

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Васk to school
Зібратися в школу за $100 – реально?
Реально! Дізнайся як
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Регулярно робити чек-ап організму
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зробити маску для обличчя в домашніх умовах
Хакнути
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Lifestyle
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти