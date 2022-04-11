Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц: найкрасивіші гості церемонії

Модні образи знаменитостей на весіллі Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото: Колаж: Сьогодні
На вихідних відбулася найочікуваніша світська подія року – весілля Брукліна Бекхеме та Ніколи Пельтц. Ми розглядали у деталях образ нареченої, створений креативним директором Valentino П'єрпаоло Піччолі.
Ексклюзивне право на проведення зйомки та публікацію фотографій отримав британський Vogue. Зіркові гості вже почали публікувати знімки з весілля року, як його вже охрестили міжнародні ЗМІ.
Зібрали шикарні виходи зірок, які сяяли на рівні з молодятами.
На особливу увагу заслуговують образи батьків нареченого – Вікторії та Девіда Бекхем. Так, Вікі з'явилася в елегантній сукні кольору металік, яка знаходиться на межі зухвалості та класики. Вбрання в стилі білизни виглядало невимушено і шикарно. На весілля сина Вікторія одягла сукню власного дизайну для бренду Victoria Beckham.
Також у сукні бренду Victoria Beckham з'явилася на події і найкраща подруга Вікторії – актриса Єва Лонгорія.
Ефектні образи обрали і зіркові сестри-тенісистки – Серена та Вінус Вільямс. Оскільки весілля святкували три дні, вбрання гості змінювали зі швидкістю світла.
До речі, смокінги Брукліну Бекхему, його батькові Девіду та братам Ромео та Крузу створили в ательє Dior.