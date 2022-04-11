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Образ дня: наречена Брукліна Бекхема у кутюрній сукні Valentino

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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11 квітня, 11:57
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Пара молодят попросили гостей пожертвувати кошти для допомоги українцям. Яку суму вдалося зібрати невідомо, але повідомляється, що найбільш вражаючим був внесок батька нареченої американського мільярдера Нельсона Пельтца
Чим запам'яталися весільні образи Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц
Чим запам'яталися весільні образи Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото: Колаж: Сьогодні

9 квітня син Вікторії та Девіда Бекхем Бруклін одружився з дочкою знаменитого американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца Ніколою. Весілля пройшло в будинку сім'ї Пельтц у Палм-Біч.

Для церемонії Нікола одягла сукню Valentino Haute Couture, створену для неї креативним директором бренду П'єрпаоло Піччоллі. Ексклюзивні знімки з заходу були продані американському Vogue. Усім 500 гостям весілля було заборонено що-небудь фотографувати та викладати у соцмережі.

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Vogue

Над образом нареченої дизайнер працював майже два роки. Нікола та Бруклін оголосили про свої заручини 11 червня 2020 року і з того часу вели підготовку до весілля. Сама наречена двічі приїжджала на примірку сукні до Риму, а також двічі зустрічалася з командою Valentino у США. Майстри ательє навіть їздили до Майамі, щоб переконатися, що кожна деталь у найважливіший день бездоганна.

Нікола Пельтц у кутюрній сукні Valentino
Нікола Пельтц у кутюрній сукні Valentino / Фото: Vogue

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Сукня виглядала вишукано і просто, її доповнювали високі рукавички із французького мережива, та класичний шлейф. Сама Нікола давно є шанувальницею творчості Піччоллі, тож довго не думала про вибір дизайнера весільного вбрання.

Зачіска та макіяж Ніколи були зроблені у стилі образу Клаудії Шиффер у 90-х.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Vogue

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Одним із елементів ретельно спланованого весільного вбрання, було "щось блакитне" Ніколи — миле послання від її матері, Клаудії Хеффнер Пельтц, вшите у спідницю її сукні Valentino. Як подарунок чоловікові Пельц пришила до його весільного костюма Dior етикетку, зроблену на замовлення.

Нікола з батьком, американським промисловцем та мільярдером Нельсоном Пельтцем
Нікола з батьком, американським промисловцем та мільярдером Нельсоном Пельтцем / Фото: Vogue

Вся справа в тому, що Бруклін любить ярлики та етикетки.

Під час грандіозного весілля року пара молодят вирішила зробити добру справу – Нікола та Бруклін стали партнерами гуманітарної агенції Care та запросили гостей зробити пожертвування від їхнього імені, щоб допомогти людям в Україні.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Vogue

Американський Vogue повідомляє, що батьки нареченої віддали значну суму для допомоги українцям.

Раніше ми розповідали, що Valentino створили сукню для Бейонсе для червоної доріжки церемонії "Оскар".

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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