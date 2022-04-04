Міка Ньютон, Леді Гага та багато інших зірок на червоній доріжці Греммі 2022

Сьогодні вночі у Лас-Вегасі відбулася 64-та церемонія нагородження "Греммі". Головна подія в музичній індустрії мала відбутися 31 січня 2022 року, але через пандемію її було перенесено. Вчора ж подія відбулася у повноцінному форматі у MGM Grand Garden Arena.
Знаменитості, артисти та музиканти прибули на червону доріжку, щоб продемонструвати найкращі вбрання, за якими так давно скучили через локдауни.
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Після подій в Україні, війни, яка мучить нашу країну, виходи знаменитостей виглядають як новини з паралельної реальності. Але п'ять хвилин, витрачених на те, щоб хоч трохи відвернутися від жахів "русского мира", здатні допомогти не впасти в депресію.
Зібрали найяскравіші виходи на червоній доріжці "Греммі" 2022. Цього року церемонія відбулася з особливим мотивом. На відміну від "Оскара", де організатори були надто налякані й щосили намагалися не образити росіян, на "Греммі" вирішили підтримати українців. Організатори надали слово президенту України Володимиру Зеленському, після якого був неймовірно зворушливий виступ Джона Ледженда та Міки Ньютон.
До речі, українська співачка з'явилася на червоній доріжці у чорній вечірній сукні. Прикрашена вона була синьо-жовтою стрічкою.
В основному ж знаменитості вибрали для події яскраві вбрання від кутюр. На увагу заслуговує Дуа Ліпа, яка ніби косплеїла вбрання Донателли Версаче 1992-го. Вийшло ефектно.
Раніше ми розповідали про найкращі та найгірші наряди на церемонії "Оскар 2022".