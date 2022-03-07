Стоп, агресор, – стоматологи з різних країн припиняють працювати з Росією

Український стоматолог Назарій Михайлюк спільно з колегами ініціював припинення співпраці світових стоматологічних компаній із Росією / Фото: istockphoto.com, пресслужба

Провідний український стоматолог Назарій Михайлюк провів роботу з іноземними колегами-стоматологами з різних країн світу, щоб зупинити агресію Росії. Понад 120 стоматологів світу підписали звернення до медичних компаній, щоб вони зупинили співпрацю з Росією.

Назарій Михайлюк / Фото: прес-служба

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Стоматологи та стоматологічні компанії масово починають відмовлятися від співпраці з Росією. Таким чином ініціатор хоче стримати страшне кровопролиття, яке продовжує країна-агресор.

Результат роботи на міжнародному стоматологічному рівні. Близько 120 лекторів на міжнародному рівні підписали звернення до стоматологічних компаній припинити свою роботу, співпрацю, продаж матеріалів російським компаніям через агресією та розв'язуванням війни на території України. Слава Україні! – повідомляє Назарій на своїй інстаграм-сторінці.

Понад 120 стоматологів світу підписали звернення до медичних компаній, щоб вони зупинили співпрацю з Росією / Фото: пресслужба

Основне завдання цього документа – заклик до дій, щоб Росія зупинила агресію.

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