Чи варто зараз повертатися в Україну – думка лікаря Комаровського

Лікар Комаровський радить зараз не повертатися в Україну з безпечних місць, а тим, хто в окупації – максимально намагатися берегти себе / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Що найбільше хвилює людей, окрім перемоги? Особливо тих, хто сьогодні живе за кордоном. Дуже багато українців хочуть повернутися додому. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський поділився своєю думкою, чи варто це робити, чи потрібно ще почекати.

Також він розповів, як варто жити на окупованій території. Якщо ви сумуєте за домом і готові хоч сьогодні все кинути та повернутися в Україну, просто згадайте той час, як ви добиралися до кордону, жили в таборах, намагалися підлаштуватися під чужу культуру, правила та закони.

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Якщо ви сумуєте за домом і готові хоч сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Заради чого ви все це ви пройшли? Заради порятунку свого життя та життя дітей? Ви робили все можливе, щоб уціліти? Як ви вважаєте, сьогодні в Україні вже достатньо спокійно, щоб повернутися? Чи немає ризику знову потрапити під обстріл?

Потрібно запитати себе, коли ви думаєте повертатися: "Наскільки вам нестерпно там, де зараз ви живете? І чи є нормальні умови для життя там, де ви мешкали в Україні? – сказав доктор Комаровський. – У мене така думка щодо цього: якщо у вас є можливість, то поки не повертайтеся: сидіть на місці та потерпіть ще трохи.

Зовсім інша ситуація із тими українцями, які опинилися на окупованій території. Євген Комаровський обурився тому, що їх закликають переїхати у безпечніші місця, але при цьому не гарантують, що жителі Херсона чи Бердянська, Маріуполя чи Харківської області отримають хоч якесь житло.

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Люди, які намагаються вирватися із окупованих територій, реально ризикують життям. Вони проходять через величезні приниження, щоби звідти виїхати, – пояснив експерт програми "Ранок з Україною".

Євген Комаровський вважає, що такий ризик може не виправдатися і людина просто загине, намагаючись перебратися до інших місць України.

Якби я давав поради, то сказав би: "Робіть все, щоб вижити та дочекатися перемоги. Але пакостей при цьому не робіть, не працюйте проти нашої країни", – сказав кандидат медичних наук.

Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях": нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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