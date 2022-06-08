Стоит ли сейчас возвращаться в Украину – мнение доктора Комаровского

Доктор Комаровский советует сейчас не возвращаться в Украину из безопасных мест, а тем, кто в оккупации - максимально стараться себя беречь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Что больше всего волнует людей, кроме победы? Особенно тех, кто сегодня живет за рубежом. Очень многие украинцы хотят вернуться домой. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV",

доктор Комаровский поделился своим мнением, стоит ли это делать или нужно еще подождать.

Также он рассказал, как стоит жить на оккупированной территории. Если вы скучаете по дому и готовы хоть сегодня все бросить и вернуться в Украину, просто вспомните то время, как вы добирались до границы, жили в лагерях, пытались подстроиться под чужую культуру, правила и законы.

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Если вы скучаете по дому и готовы хоть сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Ради чего вы все это вы прошли? Ради спасения своей жизни и жизни детей? Вы делали все возможное, чтобы уцелеть? Как вы считаете, сегодня в Украине достаточно спокойно, чтобы вернуться? Нет ли риска снова попасть под обстрелы?

Нужно спросить себя, когда вы думаете возвращаться: "Насколько вам невыносимо там, где вы сейчас живете? И есть ли нормальные условия для жизни там, где вы жили в Украине? – сказал доктор Комаровский. – У меня следующее мнение на этот счет: если у вас есть возможность, то пока не возвращайтесь: сидите на месте и потерпите еще немного.

Совсем иная ситуация с теми украинцами, которые оказались на оккупированной территории. Евгений Комаровский возмутился тому, что их призывают переехать в более безопасные места, но при этом не гарантируют, что жители Херсона или Бердянска, Мариуполя или Харьковской области получат хоть какое-то жилье.

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Люди, которые пытаются вырваться из оккупированных территорий, реально рискуют жизнью. Они проходят через огромные унижения, чтобы оттуда выехать, – объяснил эксперт программы "Ранок з Україною".

Евгений Комаровский считает, что такой риск может не оправдаться и человек попросту погибнет, пытаясь перебраться в другие места Украины.

Если бы я давал советы, то сказал бы: "Делайте все, чтобы выжить и дождаться победы. Но пакостей при этом не делайте, не работайте против нашей страны", – сказал кандидат медицинских наук.

Больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях": напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный

марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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