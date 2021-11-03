10 фото настільки милих собак, що відразу хочеться завести собі таку

Наймиліші фото собак у світі / Фото: instagram.com/huskyekb/

Волонтери та активісти по захисту тварин у всьому світі всіляко намагаються привернути увагу до проблеми насильства над братами нашими меншими та найголовніше – знайти для них дім. Так, у Єкатеринбурзі запустили соціальний проєкт, ідея якого – спонукати людей завести собаку та взяти її з притулку.

Активісти з організації "Щастя в дім" зробили зйомку собак, які перебувають у притулку. Тварин одягли в чоловічий одяг і створили індивідуальні образи, щоб підкреслити те, як вони опинилися на вулиці.

Реклама

У відео можна побачити такі фрази:

Моя людина порвала шпалери, але я все одно хотів робити ремонт.

Нічого страшного, що людина захворіла. Адже я за нього відповідаю.

Моя людина покинула мене. Але я все одно любитиму її.

Реклама

Волонтери вірять, що завдяки таким проектам вони зможуть привернути увагу людей і у собак нарешті з'явиться дім і люблячі люди.

Як зізналися активісти, зняти собак було не так просто. Деяких тварин довелося знімати 150 разів, щоб обрати лише один ідеальний кадр. Але пухнасті друзі зовсім не скаржилися.

Реклама

Наймиліші фото стильних собак, які ви коли-небудь бачили / Фото: instagram.com/huskyekb/

Читайте також: