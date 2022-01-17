Від першої леді США до ікони стилю: 15 найкращих образів Мішель Обами

Стиль Мішель Обами / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 17 січня, дружині 44-го президента США Мішель Обамі виповнилося 58 років. Ми не втомлюємося надихатися однією з найвпливовіших і водночас привабливих і стильних жінок світу.

Мало хто знає, але Мішель нащадок темношкірих рабів. Вона стала першою в історії першою леді США афроамериканського походження. Але насамперед вона професійний юрист. Задовго до знайомства з Бараком Мішель закінчила Прінстонський університет та Гарвардську юридичну школу, вона зуміла зробити кар'єру в юриспруденції та громадській роботі у рідному Чикаго. Вже у 30 років вона була заступником комісара Чикаго з розвитку та планування, а також обіймала посаду віце-президента із зовнішньої політики в Академічному медичному центрі при університеті Чикаго.

Реклама

Мішель Обама / Фото: vogue.ua

Після обрання Барака Обами Мішель активно зайнялася соціальною роботою. У своїх промовах вона неодноразово закликала про необхідність витрачати держкошти не на війну, а на охорону здоров'я та захист дітей.

Для жінок світу Мішель Обама стала справжньою рольовою моделлю. Їй вдається не тільки запускати успішні проєкти, боротися із соціальною та расовою нерівністю, а й мати ефектний вигляд. Мішель веде здоровий спосіб життя, виступаючи за щоденні фізичні навантаження та правильне харчування. А її гардероб заслуговує на окрему увагу.

Реклама

Мішель та Барак Обама з дочками, березень 2016 / Фото: vogue.ua

Мішель із легкістю носить джинси та футболки, строгі костюми та екстравагантні вбрання. Ставши першою леді Америки, вона замінила ділові костюми на сукні та жакети у стилі 50-х, затишні кардигани та туфлі-човники на невисокому підборі.

Мішель Обама / Фото: vogue.ua

Реклама

Що цікаво, але підлаштовувати свій гардероб під протокол Мішель не збиралася. Яскраві кольори, екстравагантні деталі, сукні з відкритими плечима взагалі змінили думку людей у всьому світі про те, яким має бути образ ідеальної першої леді.

Мішель та Барак Обама / Фото: vogue.ua

Чого тільки вартий її вихід на презентації мемуарів "Становлення", куди вона прийшла в дивовижному вбранні Balenciaga — золотих ботфортах-панчохах і яскраво-жовтій сукні з розрізом.

Сара Джессіка Паркер та Мішель Обама / Фото: vogue.ua

У пресі стиль Мішель та її роботу часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Ми вибрали найкращі образи неймовірної жінки, з якої хочеться брати приклад.

Мішель Обама у вбранні від Sergio Hudson / Фото: instagram.com/sergiohudson/

Барак і Мішель Обама / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

/ Фото: AFP

Мішель Обама в Техасі / Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

Мішель Обама на презентації книги "Становлення" / Фото: vogue.ua

Мішель Обама у сукні Self-Portait / Фото: vogue.ua

Мішель Обама у сукні дизайну українки Наталії Коваль / Фото: vogue.ua

Мішель Обама у Schiaparelli / Фото: vogue.ua

Читайте також: Що буде носити Джилл Байден на посаді першої леді США: порівнюємо її стиль із Меланією та Мішель