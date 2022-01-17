От первой леди США до иконы стиля: 15 лучших образа Мишель Обамы

Стиль Мишель Обамы / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 17 января, супруге 44-го президента США Мишель Обаме исполнилось 58 лет. Мы не устаем вдохновляться одной из самых влиятельных и в тоже время обаятельных и стильных женщин мира.
Мало кто знает, но Мишель потомок темнокожих рабов. Она стала первой в истории Первой леди США афроамериканского происхождения. Но, в первую очередь она профессиональный юрист. Задолго до знакомства с Бараком, Мишель закончила Принстонский университет и Гарвардскую юридическую школу, она сумела сделать карьеру в юриспруденции и общественной работе в родном Чикаго. Уже в 30 лет она была заместителем комиссара Чикаго по развитию и планированию, а также занимала должность вице-президента по внешней политике в Академическом медицинском центре при Чикагском университете.
После избрания Барака Обамы, Мишель активно занялась социальной работой. В своих речах она не раз призывала о необходимости тратить госсредства не на войну, а на здравоохранение и защиту детей.
Для женщин всего мира Мишель Обама стала настоящей ролевой моделью. Ей удается не только запускать успешные проекты, бороться с социальным и расовым неравенством, но и эффектно выглядеть. Мишель ведет здоровый образ жизни, выступая за ежедневные физические нагрузки и правильное питание. А ее гардероб заслуживает отдельного внимание.
Мишель с легкостью носит джинсы и футболки, строгие костюмы и экстравагантные наряды. Став первой леди Америки, она заменила деловые костюмы на конфетные платья и жакеты в стиле 50-х, уютные кардиганы и туфли-лодочки на невысоком каблуке.
Что интересно, но подстраивать свой гардероб под протокол Мишель не собиралась. Яркие цвета, экстравагантные детали, платья с открытыми плечами и вовсе изменили мнение людей во всем мире о том, каким должен быть образ идеальной первой леди.
Чего только стоит ее выход на презентации мемуаров "Становление", куда она пришла в умопомрачительном наряде Balenciaga — золотых ботфортах-чулках и ярко-желтом платье с разрезом.
В прессе стиль Мишель и ее работу часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Мы выбрали лучшие образы невероятной женщины, с которой хочется брать пример.
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