Канцлер Pantone: стиль Ангели Меркель, якою ми її запам'ятаємо

"Pantone Меркель", створений голландським графічним дизайнером Ноорт ван Екель / Фото: bundeskanzlerin.de, dailymail

Міжнародна політична репутація Ангели Меркель бездоганна, а за діяльністю глави уряду стежать 1,8 мільйона підписників в Instagram, що робить її авторитетом не тільки в світі політиків, а й щонайменше в світі інфлюенсерів.

За 16 років при владі Меркель не раз наражалася на критику і хейтерство за свій стиль. Коли в 2008-му Ангела була присутня на відкритті оперного театру в Осло, вона одягла просте чорне вечірнє плаття з глибоким декольте. На наступний ранок знімок її пишних форм можна було побачити на перших шпальтах усіх газет світу, що ще раз доводить про сексизм в політиці та ЗМІ.

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Покійний Карл Лагерфельд колись назвавїї фігуру "особливими пропорціями", журналісти не втомлюються писати розгромні статті про зовнішній вигляд Ангели, а стилісти в усьому світі вирішувати, що краще їй носити. Канцлер завжди залишається вірною собі. Її фірмовий блейзер всіх кольорів веселки застебнутий на три або чотири гудзики, темні брюки, туфлі на плоскому ходу, контрастне кольє і сумочка Longchamp. Тепер це синонім її політичного стилю: конкретний, постійний, без прикрас, але ніколи не нудний.

За даними модної преси, за роки правління у канцлера накопичилося кілька сотень піджаків з льону, шовку, оксамиту і вовни. Всі вони були створені для кожного сезону і випадку – приглушені відтінки для менш видовищних зустрічей, з лідерами бізнесу в темних тонах, а лавандовий колір, наприклад, для важких зустрічей, щоб сприяти розслабленому настрою.

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Ми надихнулися підбіркою під назвою " Pantone Меркель ", зібраної голландським графічним дизайнером Ноорт ван Екель, і вирішили розповісти, як канцлеру вдавалося управляти всім спектром Pantone серед сильних світу цього, доводячи, що прагматизм не монохромний!

"Блакитна бірюза"

У 2005-му Pantone вибрали кольором року відтінок моря із заспокійливим і обнадійливим синьо-бірюзовим відливом. В цьому році Меркель прийшла до влади, визначаючи нову главу в історії світу, ставши першою жінкою на посаді Федерального канцлера Німеччини. Швидше за все, на той момент вона і гадки не мала, який цирк її чекає. Взяти хоча б одного Путіна.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Пісочний долар"

Натхненний побоюваннями стосовно економіки, нейтральний відтінок, що нагадує пустелю і м'які піщані пляжі. Його вибирають, щоб розслабитися і заспокоїтися.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Перець чилі"

Пряний червоний – сміливий, привабливий, є кольором сили і уособлює пристрасть та енергію, а також говорить про певне почуття впевненості.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Блакитний Ірис"

Заспокійливі аспекти синього з містичними і духовними краплями пурпурного задовольняють потреби у впевненості в цьому складному світі, при цьому додаючи натяк на таємничість і хвилювання.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Мімоза"

Теплий і привабливий жовтий колір був обраний Pantone кольором року в 2009-му під час економічної нестабільності і політичних змін. Оптимізм понад усе – вирішили фахівці Інституту кольору, адже жоден інший колір не висловлює надію і впевненість так, як жовтий. Теплота, турбота і сонце – ось про що ми думаємо, коли бачимо цей колір.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Бірюза"

Звабливий, сяючий відтінок, що поєднує в собі безтурботні якості синього і підбадьорливі відтінки зеленого. У деяких культурах цей колір вважається захисним талісманом і має більш глибоке значення – співчуття і зцілення, колір віри та істини.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Жимолость"

Червоно-рожевий відтінок викликає наснагу, бадьорить, надає впевненість і сміливість, а також викликає викид адреналіну.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Мандаринове танго"

Яскравий червоно-помаранчевий колір, що нагадує сяючі тіні заходу, вибирають, щоб забезпечити приплив енергії і заряд для руху вперед.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Смарагд"

Живий, сяючий зелений колір сприяє балансу і гармонії. Найчастіше асоціюється зі зростанням, оновленням, процвітання, зціленням і єдністю.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Сяюча орхідея"

Чарівна гармонія відтінків фуксії, пурпурного і рожевого, вселяє впевненість і випромінює величезну радість, любов і здоров'я. Засліплювати та привертати увагу – головне завдання кольору.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Марсала"

Винно-червоний колір описується Pantone як "багатий і харизматичний" відтінок, який "збагачує розум, тіло і душу", особливо на важливих та вкрай напружених зустрічах.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Безтурботність"

Більш прохолодний, спокійний колір, обраний разом з Рожевим кварцом Pantone в 2016 році, щоб продемонструвати зростаючий соціальний рух до гендерної рівності та мінливості.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Рожевий кварц"

Більш теплий, що охоплює рожевий тон, покликаний продемонструвати заспокійливе почуття порядку та миру.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Зелень"

Свіжий і відновлюючий відтінок, який символізує нові починання і служить виразом поточного глобального настрою, нагадуючи про перші дні весни.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Живий корал"

Життєстверджуючий відтінок заряджає енергією і оживляє. Яскравий, але м'який, колір символізує нашу вроджену потребу в оптимізмі та пошуку радості.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Класичний синій"

Pantone називали його кольором 2020 року, як символ нового десятиліття, який вселяє спокій, впевненість і зв'язок. Він приносить відчуття миру, гармонії і спокою, спонукаючи нас мислити більш глибоко і розширювати кругозір.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Життєрадісний жовтий"

Цей колір був обраний Pantone на 2021 рік, щоб символізувати єдність і стабільність, надію, силу. Він висловлюють позитивний настрій, підтримуваний силою духу.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Діамантовий білий"

Білий колір означає нові починання, готовність почати все з чистого аркуша. Схоже, в житті Ангели Меркель настає саме такий момент.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

Найвпливовіша жінка в світі давно стала королевою складної системи обміну повідомленнями, в яку перетворилася сама її зовнішність. Сьогодні жінкам в політиці складно поєднувати жіночність і авторитет. Але в міру того, як виросте наступне покоління молодих лідерів, сподіваємося, що в світі встановляться кардинально інші стильові норми, а мода і політика будуть продовжувати впливати один на одного.

Дивіться відео про вбрання Ангели Меркель, яке вона наділа повторно:

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