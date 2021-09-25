Канцлер Pantone: стиль Ангелы Меркель, какой мы ее запомним

"Pantone Меркель", созданный голландским графическим дизайнером Ноортье ван Экелен / Фото: bundeskanzlerin.de, dailymail

Международная политическая репутация Ангелы Меркель безупречна, а за деятельностью главы правительства следят 1,8 миллиона подписчиков в Instagram, что делает ее авторитетом не только в мире политиков, но и по меньшей мере в мире инфлюенсеров.

За 16 лет у власти Меркель не раз нарывалась на критику и хейтерство за свой стиль. Когда в 2008-м Ангела присутствовала на открытии оперного театра в Осло, она надела простое черное вечернее платье с глубоким декольте. На следующее утро снимок ее пышных форм можно было увидеть на первых полосах всех газет мира, что еще раз доказывает о сексизме в политике и СМИ.

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Покойный Карл Лагерфельд когда-то назвалее фигуру "особыми пропорциями", журналисты не устают писать разгромные статьи о внешнем виде Ангелы, а стилисты во всем мире решать, что лучше ей носить, канцлер всегда остается верна себе. Ее фирменный блейзер всех цветов радуги, брюки на три или четыре пуговицы, застегнутые до вверху, туфли на плоском ходу, контрастное колье и сумочка Longchamp. Теперь это синоним ее политического стиля: конкретный, постоянный, без прикрас, но никогда не скучный.

По данным модной прессы, за годы правления у канцлера накопилось несколько сотен пиджаков из льна, шелка, бархата и шерсти. Все они были созданы для каждого сезона и случая – приглушенные оттенки для менее зрелищных встреч, с лидерами бизнеса в темных тонах, а лавандовый цвет, например, для трудных встреч, чтобы способствовать расслабленному настроению.

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Мы вдохновились подборкой под названием "Pantone Меркель", собранной голландским графическим дизайнером Ноортье ван Экелен, и решили рассказать, как канцлеру удавалось управлять всем диапазоном Pantone среди сильных мира сего, доказывая, что прагматизм не монохромен!

"Голубая бирюза"

В 2005-м Pantone выбрали цветом года оттенок моря с успокаивающим и обнадеживающим сине-бирюзовым отливом. В этом году Меркель пришла к власти, определяя новую главу в истории мира, став первой женщиной на посту Федерального канцлера Германии. Скорее всего, на тот момент она и не предполагала, какой цирк ее ждет. Взять хотя бы одного Путина.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Песочный доллар"

Вдохновленный опасениями по поводу экономики, нейтральный оттенок, напоминающий пустыню и мягкие песчаные пляжи. Его выбирают, чтобы расслабиться и успокоиться.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Перец чили"

Пряный красный – смелый, привлекательный, является цветом силы и олицетворяет страсть и энергию, а также говорит об определенном чувстве уверенности.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Голубой Ирис"

Успокаивающие аспекты синего с мистическими и духовными каплями пурпурного, удовлетворяют потребности в уверенности в этом сложном мире, при этом добавляя намек на таинственность и волнение.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Мимоза"

Теплый и привлекательный желтый цвет был выбран Pantone цветом года в 2009-м во время экономической нестабильности и политических перемен. Оптимизм превыше всего решили специалисты Института цвета, ведь никакой другой цвет не выражает надежду и уверенность так, как желтый. Теплота, забота и солнце – вот о чем мы думаем, когда видим этот цвет.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Бирюза"

Манящий, сияющий оттенок, сочетающий в себе безмятежные качества синего и бодрящие оттенки зеленого. В некоторых культурах этот цвет считается защитным талисманом и имеет более глубокое значение – сострадания и исцеления, цвет веры и истины.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Жимолость"

Красновато-розовый оттенок вызывает воодушевление, бодрит, придает уверенность и смелость, а также вызывает выброс адреналина.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Мандариновое танго"

Яркий красно-оранжевый цвет, напоминающий сияющие тени заката, выбирают, чтобы обеспечить прилив энергии и заряд для движения вперед.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Изумруд"

Живой, сияющий зеленый цвет способствует балансу и гармонии. Чаще всего ассоциируется с ростом, обновлением, процветание, исцелением и единством.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Сияющая орхидея"

Очаровательная гармония оттенков фуксии, пурпурного и розового, вселяет уверенность и излучает огромную радость, любовь и здоровье. Ослепляющее привлечение внимания – главная задача цвета.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Марсала"

Винно-красный цвет описывается Pantone как "богатый и харизматичный" оттенок, который "обогащает ум, тело и душу", особенно на важных и крайне напряженных встречах.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Безмятежность"

Более прохладный, спокойный цвет, выбранный вместе с Розовым кварцом Pantone в 2016 году, чтобы продемонстрировать растущее социальное движение к гендерному равенству и изменчивости.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Розовый кварц"

Более теплый, охватывающий розовый тон, призван продемонстрировать успокаивающее чувство порядка и мира

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Зелень"

Свежий и восстанавливающий оттенок, который символизирует новые начинания и служит выражением текущего глобального настроения, напоминая о первых днях весны.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Живой коралл"

Жизнеутверждающий оттенок заряжает энергией и оживляет. Яркий, но мягкий цвет символизирует нашу врожденную потребность в оптимизме и поиске радости.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Классический синий"

Pantone называли его цветом 2020 года, как символ нового десятилетия, который внушает спокойствие, уверенность и связь. Он приносит чувство мира, гармонии и спокойствия, побуждая нас мыслить более глубоко и расширять кругозор.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Жизнерадостный желтый"

Этот цвет был выбран Pantone на 2021 год, чтобы символизировать единство и стабильность, надежду, силу. Он выражает позитивный настрой, поддерживаемый силой духа.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

"Бриллиантовый белый"

Белый цвет означает новые начинания, готовность начать все с чистого листа. Похоже, в жизни Ангелы Меркель наступает именно такой момент.

/ Фото: pantone.com, bundeskanzlerin.de

Самая влиятельная женщина в мире давно стала королевой сложной системы обмена сообщениями, в которую превратилась сама ее внешность. Сегодня женщинам в политике сложно сочетать женственность и авторитет. Но по мере того, как вырастет следующее поколение молодых лидеров, надеемся, что в мире установятся кардинально иные стилевые нормы, а мода и политика будут продолжать влиять друг на друга.

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