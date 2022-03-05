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Хто з чоловіків має право виїжджати з України в умовах війни – роз'яснення прикордонників

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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5 березня, 20:40
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Розбираємось, хто з чоловіків віком від 18 до 60 років має право покинути Україну. Пояснення опублікувала Державна прикордонна служба
Хто із чоловіків може виїхати з України
Хто із чоловіків може виїхати з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли Росія напала на Україну, на території нашої країни запровадили воєнний стан. Також Верховна Рада України затвердила указ президента щодо загальної мобілізації. Відповідно до законів всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон.

На офіційній Facebook-сторінці Державної прикордонної служби опублікували інформацію, хто з чоловіків має право залишати Україну в умовах воєнного стану та загальної мобілізації

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Так, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни мають чоловіки:

  • які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
  • ті, хто має висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
  • на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
  • у яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи, до досягнення нею 23 років;
  • усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;
  • хто доглядає за нужденними у разі відсутності інших осіб, які можуть це робити;
  • близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

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Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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