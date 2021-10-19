Старовинна знахідка: в Ізраїлі знайшли меч, якому 900 років (фото)

Довжина леза становиться майже метр/Колаж: Сьогодні

В Ізраїлі, де нещодавно спалахнула велика пожежа в торговому центрі, чоловік на дні Середземного моря знайшов меч, якому близько 900 років.

Про це повідомляє NEWSru.co.il.

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Стан знахідки

"Меч — дуже рідкісна знахідка. Він чудово зберігся. Швидше за все, він належав лицареві-хрестоносцю. Меч був покритий нальотом, наскільки можна судити, він виготовлений з заліза. Дивно, як легко такий предмет переміщує тебе до іншої епохи — лицарів, обладунків та мечів", — зазначив інспектор відділу Управління з боротьби з розкраданнями Ізраїля Нір Дістельфельд.

Як знайшли

Житель Шломо Кацин з міста Атліт відправився 16 жовтня пірнати в море. Коли занурився, то побачив старовинні артефакти, які, найімовірніше, були під шаром піску, змитого сильними хвилями. Найбільший інтерес серед знайденого викликає меч, якому близько 900 років. Довжина його леза становить майже метр, а рукоятки — 30 сантиметрів.

Меч знайшли на дні Середземного моря/Фото: Управління старовини Ізраїлю

Знайдений меч був покритий нальотом/Фото: Управління старовини Ізраїлю

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Меч був переданий державі

Чоловік, який знайшов старовинну знахідку, припустив, що вона могла бути викрадена. Прихопивши оброслий черепашками меч, він вийшов з води й негайно зв'язався з Управлінням старожитностей Ізраїлю. Артефакт був переданий державі, а Кацин отримав почесну грамоту.

Стародавня знахідка у Швеції

У Швеції картограф Томас Карлссон, гуляючи по лісі, випадково натрапив на справжні артефакти — скарб часів Бронзового століття.

Серед знахідок, виявлених Карлссоном в передмісті Алінгсос на заході країни, були намиста, браслети та шпильки — всього 50 предметів, вік яких може досягати 2,5 тисячі років.

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За словами археологів, подібні знахідки в лісі дуже рідкісні. Це можуть бути дари, які стародавні скандинави підносили своїм богам. Або ж власники прикрас хотіли забрати їх з собою після смерті, втопивши в болоті.

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